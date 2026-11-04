«Si svuotino gli arsenali, si riempiano i granai» l’ANPI porta al 4 Novembre le parole di Pertini
La sezione di Sanremo dell’associazione partigiana unica in Italia ad aver oggi intrapreso questa iniziativa
Sanremo. «Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai». È il messaggio forte e controcorrente scelto quest’anno dalla sezione di Sanremo dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre. Uno striscione unico nel suo genere, esposto a Sanremo – l’unica sezione in tutta Italia a rilanciare con tanta determinazione questa storica e profonda invocazione pronunciata a suo tempo dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
A spiegare il senso profondo di questa iniziativa è Amelia Narciso, segretaria dell’ANPI di Sanremo, che affida alle sue parole una riflessione severa ma colma di speranza sul clima che il Paese e l’Europa stanno vivendo.
La riflessione di Amelia Narciso: «Il linguaggio parla solo di guerra»
«La frase che ha detto Pertini mi sembra la più pertinente, nonostante siano passati quasi 50 anni da quando l’ha detto. E nei giorni nostri, più che mai», dichiara la segretaria sanremese.
Il quadro dipinto da Narciso coglie il disagio profondo di fronte a un’attualità dominata dalle tensioni internazionali:
«Nel clima che abbiamo, che stiamo respirando, di guerra, di guerra, dove il linguaggio parla solo di guerra, dove sono state, si può dire, cancellate nei fatti tutte le convenzioni, tutti gli accordi, tutte le norme che gli Stati si erano posti per evitare un’altra guerra dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati annullati perché si parla solo di difesa, di guerra, di aggressione, eccetera».
Di fronte a questa deriva, l’ANPI sceglie di mantenere ferma la bussola della memoria e dei valori costituzionali, ricordando non solo chi ha combattuto, ma tutte le vittime di ogni conflitto:
«L’ANPI vuole ricordare i caduti di tutte le guerre, non solo i militari, ma anche i caduti della Resistenza e civili che ne hanno subito le conseguenze, però attraverso questa frase, un’invocazione alla pace».
I “seminatori di pace” e l’ascolto dei giovani
Il pensiero va inevitabilmente a chi ha sacrificato la propria vita per costruire ponti e non muri, come i recenti operatori di pace deceduti in Bosnia, definiti dal vescovo durante le esequie «seminatori di pace»:
«Seminatori vuol dire questo, vuol dire che anche loro sono portatori di pace, che donano la pace».
Un’attenzione particolare viene rivolta alle nuove generazioni, spesso silenziose ma cariche di aspettative legittime:
«I giovani di oggi non vogliono la guerra, vogliono la pace e vogliono sperare in un futuro diverso. L’ANPI non può fare altro che rispondere con questi messaggi, non possiamo fare altro che indicare ai giovani che non sono soli in questo periodo di guerra».
Il monito finale: «Chi fa la guerra manda a morire gli altri»
Il discorso dell’ANPI di Sanremo si chiude con un auspicio netto e un atto d’accusa contro ogni forma di retorica bellica:
«Cosa volete che aggiunga? Non ho altro da dire se non che ci auguriamo che in questa occasione sia sempre più forte la parola pace che la parola guerra e che questi esercizi di retorica militaresca… noi sappiamo che chi fa la guerra non muore mai in guerra, manda a morire gli altri, di solito».