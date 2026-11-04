«Si svuotino gli arsenali, si riempiano i granai» l’ANPI porta al 4 Novembre le parole di Pertini

«Nel clima che abbiamo, che stiamo respirando, di guerra, di guerra, dove il linguaggio parla solo di guerra, dove sono state, si può dire, cancellate nei fatti tutte le convenzioni, tutti gli accordi, tutte le norme che gli Stati si erano posti per evitare un’altra guerra dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati annullati perché si parla solo di difesa, di guerra, di aggressione, eccetera».