Si spaccia per geometra e prosciuga i conti di una famiglia fragile, arrestato 54enne

Costarainera . Si spacciava per un geometra esperto di gestione patrimoniale , ma secondo le indagini dei Carabinieri aveva messo in atto un vero e proprio piano per spogliare dei propri beni una famiglia vulnerabile. Un uomo italiano di 54 anni è stato arrestato e trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Imperia.

L’indagine della Sezione Operativa dei Carabinieri di Sanremo, svolta tra febbraio e luglio con intercettazioni, pedinamenti e accertamenti bancari, ha svelato un quadro di quotidiane prevaricazioni. L’uomo si era insediato nella casa di due anziani coniugi e del figlio disabile a Costarainera, prendendo progressivamente il controllo delle loro finanze. L’anziana veniva minacciata e umiliata ogni giorno per farsi consegnare contanti e gioielli, poi rivenduti ai compro-oro. L’indagato usava inoltre le carte di credito del marito, prosciugava il conto corrente del figlio e tentava di intestarsi casa e mezzi agricoli di famiglia.