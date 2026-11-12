Si spaccia per geometra e prosciuga i conti di una famiglia fragile, arrestato 54enne
L’indagine della Sezione Operativa dei Carabinieri di Sanremo, svolta tra febbraio e luglio con intercettazioni, pedinamenti e accertamenti bancari, ha svelato un quadro di quotidiane prevaricazioni
Costarainera. Si spacciava per un geometra esperto di gestione patrimoniale, ma secondo le indagini dei Carabinieri aveva messo in atto un vero e proprio piano per spogliare dei propri beni una famiglia vulnerabile. Un uomo italiano di 54 anni è stato arrestato e trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Imperia.
L’indagine della Sezione Operativa dei Carabinieri di Sanremo, svolta tra febbraio e luglio con intercettazioni, pedinamenti e accertamenti bancari, ha svelato un quadro di quotidiane prevaricazioni. L’uomo si era insediato nella casa di due anziani coniugi e del figlio disabile a Costarainera, prendendo progressivamente il controllo delle loro finanze. L’anziana veniva minacciata e umiliata ogni giorno per farsi consegnare contanti e gioielli, poi rivenduti ai compro-oro. L’indagato usava inoltre le carte di credito del marito, prosciugava il conto corrente del figlio e tentava di intestarsi casa e mezzi agricoli di famiglia.
Parte dei soldi scippati alla famiglia veniva versata sul conto della compagna dell’uomo, una 52enne torinese ora indagata per riciclaggio. Durante l’operazione tra Costarainera e Carignano, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo di quasi 30.000 euro e perquisito l’abitazione. Le accuse a carico del 54enne vanno dai maltrattamenti all’estorsione, fino alla circonvenzione di incapace, autoriciclaggio e furto.