Sanremo|
Si schianta in moto contro un muro, 61enne in codice rosso
L’incidente nella notte a Sanremo, intorno alle 3. Il ferito, residente a Baiardo e dipendente del Casinò, è stato trasferito al Santa Corona
Sanremo. Grave incidente stradale nella notte in via Val d’Olivi, dove un uomo di 61 anni ha perso il controllo della propria motocicletta andando a schiantarsi contro un muro.
L’allarme è scattato poco prima delle 3. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, residente a Baiardo e dipendente del Casinò di Sanremo, avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
L’impatto è stato particolarmente violento e l’uomo ha riportato un politrauma. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sanremo, l’automedica Alfa 2 e i carabinieri.
Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il 61enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.
Saranno ora i carabinieri a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo.