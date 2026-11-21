L’incidente nella notte a Sanremo, intorno alle 3. Il ferito, residente a Baiardo e dipendente del Casinò, è stato trasferito al Santa Corona

Sanremo. Grave incidente stradale nella notte in via Val d’Olivi, dove un uomo di 61 anni ha perso il controllo della propria motocicletta andando a schiantarsi contro un muro.

L’allarme è scattato poco prima delle 3. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, residente a Baiardo e dipendente del Casinò di Sanremo, avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’impatto è stato particolarmente violento e l’uomo ha riportato un politrauma. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sanremo, l’automedica Alfa 2 e i carabinieri.

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il 61enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.