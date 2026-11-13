“Sì Amo Camporosso” presenta un’interpellanza sull’illuminazione pubblica

Camporosso. Il gruppo consiliare di minoranza “Sì Amo Camporosso”, composto dal capogruppo Maurizio Morabito e dai consiglieri Domenica Arsì e Marco Bertaina, ha presentato un’interpellanza relativa alle condizioni dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree interessate dalla sostituzione dei precedenti corpi illuminanti con nuovi apparecchi a tecnologia LED.

«Dopo gli interventi effettuati – spiegano i consiglieri – In diverse zone del territorio è stata segnalata e percepita una riduzione dell’illuminazione rispetto alla situazione precedente. Per questo riteniamo necessario verificare in maniera oggettiva e documentata se i nuovi impianti garantiscano effettivamente livelli di illuminazione adeguati e conformi al progetto e alle norme tecniche previste».

Nell’interpellanza viene chiesto all’Amministrazione di fornire i dati relativi ai livelli di illuminamento, espressi in lux, prima e dopo la sostituzione dei corpi illuminanti, oltre ai calcoli illuminotecnici, agli eventuali collaudi, alle verifiche strumentali e alle caratteristiche tecniche degli apparecchi LED installati.

Tra le zone indicate figurano Piazza Garibaldi, Via Presidente Kennedy, Piazza del Padre Santo, Via Verdi, Via Alcide De Gasperi, Piazza d’Armi, il parco giochi di Piazza d’Armi e Via Aurelia, oltre alle ulteriori aree del territorio nelle quali siano state riscontrate condizioni di illuminazione ritenute insufficienti.

Particolare attenzione viene inoltre richiesta per il percorso compreso tra il Ponte dell’Amicizia e il Polivalente Falcone.

«Su questo tratto – proseguono Morabito, Arsì e Bertaina – diversi punti luce risultano fortemente interferiti dalla vegetazione. In alcuni casi i corpi illuminanti si trovano all’interno o a ridosso delle chiome degli alberi e il fascio luminoso viene in parte schermato, creando zone d’ombra lungo il percorso pedonale e ciclabile».

Il gruppo consiliare chiede pertanto un sopralluogo urgente e interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto del patrimonio arboreo, per ripristinare condizioni di visibilità e sicurezza adeguate per pedoni e ciclisti.

«Non si tratta di una contestazione alla tecnologia LED – conclude il gruppo “Sì Amo Camporosso” – ma della necessità di verificare se quanto installato corrisponda realmente a quanto previsto e se il servizio offerto ai cittadini sia migliorato o, in alcune zone, peggiorato. L’illuminazione pubblica riguarda direttamente la sicurezza stradale, la sicurezza pedonale e la qualità degli spazi pubblici. Per questo chiediamo dati tecnici, verifiche puntuali e, dove necessario, interventi correttivi».