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Si accampa sul greto del Roja e resta bloccato dalla piena, vigili del fuoco in azione
12 novembre 2026 | 18:05
Si tratterebbe di un migrante
Ventimiglia. I Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia stanno intervenendo per recuperare un uomo, sembrerebbe un migrante, che si era accampato sul letto del fiume Roja ed è rimasto bloccato a causa dell’innalzamento del livello del corso d’acqua.
Non è la prima volta che i pompieri di Ventimiglia sono chiamati a intervenire in situazioni analoghe. Negli scorsi anni sono stati numerosi i salvataggi di stranieri che rischiavano di essere trascinati via dalla corrente a causa della piena del fiume in giornate di maltempo.
La notizia è in aggiornamento.
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