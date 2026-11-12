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Si accampa sul greto del Roja e resta bloccato dalla piena, vigili del fuoco in azione

12 novembre 2026 | 18:05
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Si accampa sul greto del Roja e resta bloccato dalla piena, vigili del fuoco in azione

Si tratterebbe di un migrante

Ventimiglia. I Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia stanno intervenendo per recuperare un uomo, sembrerebbe un migrante, che si era accampato sul letto del fiume Roja ed è rimasto bloccato a causa dell’innalzamento del livello del corso d’acqua.

Non è la prima volta che i pompieri di Ventimiglia sono chiamati a intervenire in situazioni analoghe. Negli scorsi anni sono stati numerosi i salvataggi di stranieri che rischiavano di essere trascinati via dalla corrente a causa della piena del fiume in giornate di maltempo.

La notizia è in aggiornamento.

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