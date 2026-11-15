Settimana della BPCO: dal 16 al 20 novembre incontri, prevenzione e screening a Imperia, Sanremo e Ospedaletti
In occasione della Giornata mondiale della salute respiratoria, ATSL – Area 1 promuove un ricco calendario di iniziative aperte alla cittadinanza e agli studenti
Samremo.. Dal 16 al 20 novembre l’Azienda Tutela della Salute Liguria (ATSL – Area 1) promuove una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla conoscenza della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), in occasione della Giornata mondiale della patologia che ricorre mercoledì 18 novembre.
La BPCO è una malattia respiratoria cronica caratterizzata da affanno, tosse persistente e catarro. Tra i principali fattori scatenanti rientrano il fumo di tabacco e l’esposizione prolungata a polveri e sostanze irritanti, anche in ambito professionale.
«Con queste iniziative vogliamo portare la prevenzione sempre più vicino alle persone, coinvolgendo cittadini, studenti e realtà associative del territorio – sottolinea il dr. Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1 – La salute respiratoria riguarda tutti e si tutela attraverso l’informazione, l’adozione di corretti stili di vita e la consapevolezza dei rischi, anche professionali».—–Il programma degli appuntamenti
- Lunedì 16 novembre (Imperia) – Prevenzione dei rischi professionali con Formedil
Dalle ore 10:00 alle 12:00, la scuola edile provinciale Formedil di Imperia ospiterà un incontro curato dal servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). All’evento interverranno il dr. Francesco Sferrazzo (direttore PSAL), il dr. Alessandro Panaro e i tecnici della prevenzione Roman Scarselletta e Piergiorgio Ridolfi. Oltre al confronto con gli studenti sui danni da inalazione di polveri, verranno svolte esercitazioni pratiche e sarà possibile effettuare gratuitamente la spirometria per valutare la funzionalità respiratoria.
- Martedì 17, Giovedì 19 e Venerdì 20 novembre – Movimento e respiro consapevole
In collaborazione con l’associazione Cuore in Movimento, si terranno tre sessioni di ginnastica dolce accompagnata dalla musica per il benessere respiratorio, guidate dalla dr.ssa Francesca Ascheri:
- Martedì 17 novembre (ore 15:15 – 16:30): Ospedaletti, Anfiteatro Comunale di via XX Settembre 34 (in caso di pioggia presso il centro culturale “La Piccola”).
- Giovedì 19 novembre (ore 10:00 – 11:30): Sanremo, Anfiteatro Alfano (annullato in caso di pioggia).
- Venerdì 20 novembre (ore 15:15 – 16:30): Ospedaletti, Anfiteatro Comunale di via XX Settembre 34 (in caso di pioggia presso “La Piccola”).
- Mercoledì 18 novembre (Imperia) – “Quattro chiacchiere con lo pneumologo”
Alle ore 16:00, la Casa della Comunità di Imperia (via Acquarone 9, piano terra) ospiterà un incontro aperto a tutti i cittadini con il dr. Claudio De Michelis, direttore della Pneumologia di ATSL – Area 1. Sarà un momento informale per porre domande su sintomi, diagnosi precoce e fattori di rischio.