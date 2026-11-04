Settimana del diabete, screening gratuiti a Ventimiglia, Imperia e Sanremo

Imperia. Screening glicemici gratuiti, incontri di informazione e due appuntamenti dedicati all’attività fisica. L’Area 1 di ATS Liguria aderisce alla Settimana del diabete, in programma dall’8 al 14 novembre, con una serie di iniziative rivolte alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Gli appuntamenti nelle Case della Comunità sono organizzati dal Centro Endocrino-Metabolico, diretto da Alberto Aglialoro, in collaborazione con l’Associazione Diabete Giovanile Ponente.

Il primo incontro è previsto lunedì 9 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, alla Casa della Comunità di Ventimiglia, in via San Secondo 22. Martedì 10 novembre, dalle 15 alle 17, sarà la volta di Imperia, nella sede di via Acquarone 9. Giovedì 12 novembre, sempre dalle 15 alle 17, lo screening sarà invece proposto alla Casa della Comunità di Sanremo, in via San Francesco 96.

Lo screening è rivolto alle persone tra i 45 e i 65 anni con familiarità per il diabete o altri fattori di rischio, come sovrappeso, obesità o scarsa attività fisica. Le attività informative e di sensibilizzazione saranno invece aperte a tutti e riguarderanno diabete, prediabete e corretti stili di vita.

Accanto agli incontri sanitari, a Sanremo sono previste anche due uscite dei gruppi di cammino promossi dall’Associazione Cuore in Movimento, in collaborazione con ADGP, lunedì 9 e giovedì 12 novembre. Saranno organizzati due livelli: uno base, con percorso semplice e pianeggiante, e uno avanzato, più lungo e impegnativo.

Per entrambe le giornate, il gruppo avanzato partirà alle 9.15 dalla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo, mentre il gruppo base si ritroverà alle 9.30 a Pian di Nave. Ai partecipanti viene chiesto di indossare una maglietta blu, colore associato alla Giornata del Diabete. In caso di pioggia le camminate saranno annullate.

«La Settimana del diabete è un’occasione per avvicinare la prevenzione alle persone e valorizzare il ruolo delle Case della Comunità», dichiara Marino Anfosso, direttore di ATS Liguria – Area 1. «Con questi appuntamenti vogliamo offrire un’opportunità di screening a chi presenta familiarità o fattori di rischio e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione».

«Durante gli incontri il personale del CEM e delle Case della Comunità sarà a disposizione per lo screening glicemico, una valutazione del rischio di sviluppare la malattia diabetica e per fornire informazioni sulla prevenzione del diabete e del prediabete», aggiunge Aglialoro.