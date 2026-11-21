Cosa sono i RAEE? Sono apparecchi che funzionano con la corrente elettrica o con le batterie e che non utilizziamo più, come ad esempio: cellulari e caricabatterie; telecomandi e piccoli dispositivi elettronici; asciugacapelli e rasoi elettrici; frullatori e piccoli elettrodomestici; mouse, tastiere e accessori elettronici, e sveglie e piccoli giocattoli elettronici.