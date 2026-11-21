Il servizio|
Sette nuovi contenitori per la raccolta dei RAEE a Camporosso
«Un nuovo servizio pensato per facilitare il corretto smaltimento dei piccoli dispositivi elettronici che non utilizziamo più, rendendo la raccolta più semplice e accessibile a tutti i cittadini»
Camporosso. «A Camporosso sono stati installati sette nuovi contenitori dedicati alla raccolta dei piccoli RAEE, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Un nuovo servizio pensato per facilitare il corretto smaltimento dei piccoli dispositivi elettronici che non utilizziamo più, rendendo la raccolta più semplice e accessibile a tutti i cittadini.
Cosa sono i RAEE? Sono apparecchi che funzionano con la corrente elettrica o con le batterie e che non utilizziamo più, come ad esempio: cellulari e caricabatterie; telecomandi e piccoli dispositivi elettronici; asciugacapelli e rasoi elettrici; frullatori e piccoli elettrodomestici; mouse, tastiere e accessori elettronici, e sveglie e piccoli giocattoli elettronici.
Dove si trovano i contenitori? Tutti i contenitori sono stati posizionati in prossimità delle ecoisole, nelle seguenti postazioni:
Piazza d’Armi – Ecoisola vicino al nuovo asilo nido.
Via Roma – Ecoisola di fronte al Comune.
Corso Vittorio Emanuele – Ecoisola all’incrocio con Strada Olandesi.
Corso Repubblica – Ecoisola nel parcheggio sotto il viadotto autostradale.
Via Turistica – Ecoisola vicino al Brico.
Via del Commercio – Ecoisola vicino al Mercatò.
Corso Italia – Ecoisola presso il cimitero.
Come si aprono i contenitori?
1. Attivare il lettore ottico, premendo l’apposito pulsante oppure tramite il sensore di movimento, a seconda del modello.
2. Passare la tessera sanitaria davanti al lettore ottico per ottenere l’autorizzazione all’apertura.
3. Aprire il contenitore: una volta autorizzati, alcuni modelli si aprono automaticamente, mentre altri prevedono l’apertura tramite pedale o leva.
Perché è importante conferire correttamente i RAEE?
I dispositivi elettronici contengono materiali preziosi che possono essere recuperati e riciclati, ma anche sostanze potenzialmente inquinanti che devono essere smaltite correttamente.
Ricordiamo che questi rifiuti non devono mai essere gettati nel contenitore del residuo secco.
Con questo nuovo servizio, Camporosso compie un ulteriore passo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e una maggiore tutela del territorio. La cura dell’ambiente passa anche dai piccoli gesti quotidiani. Facciamoli insieme!»
Così il sindaco di Camporosso Davide Gibelli sui social in merito alla disposizione dei nuovi contenitori RAEE.