Sei nuovi treni tra il Ponente e Genova, tempi ridotti da Milano
Sono le principali novità annunciate dall’assessore Marco Scajola e Trenitalia
Genova. Sei treni regionali giornalieri in più sull’asse Ventimiglia-Savona-Genova, la riattivazione della fermata di Genova Via di Francia in entrambe le direzioni e la riduzione dei tempi di viaggio per diversi convogli tra Milano Greco Pirelli e Genova Piazza Principe. Sono le principali novità annunciate dall’assessorato ai Trasporti della Regione Liguria e da Trenitalia, che saranno introdotte a partire dalla seconda metà di dicembre 2026.
Il potenziamento dell’offerta è legato all’attivazione del sestuplicamento ferroviario del nodo di Genova, opera seguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la messa in esercizio da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dei due nuovi binari tra Principe e Brignole dedicati al traffico metropolitano e regionale. L’opera consentirà di separare il traffico ferroviario ed eliminare le interferenze tra i binari di superficie e quelli di Genova Principe Sotterranea, a vantaggio della regolarità di circolazione e del completo ripristino del servizio per Busalla, Arquata e Torino con origine e termine corsa su Genova Brignole.
Le novità per il Ponente e la fermata di Genova Via di Francia
Tre coppie di treni, che oggi percorrono la sola tratta Ventimiglia-Savona, verranno prolungate fino a Genova Brignole e viceversa, garantendo collegamenti diretti aggiuntivi in fasce orarie strategiche per studenti, pendolari e lavoratori. Inoltre, grazie agli interventi di allungamento del marciapiede realizzati da RFI, verrà riattivata la fermata di Genova Via di Francia, consentendo la sosta a 51 treni regionali di nuova generazione ogni giorno. Si registrerà anche un primo taglio dei tempi di percorrenza, tra i 5 e i 10 minuti, su diversi treni della linea Milano Greco Pirelli – Genova Piazza Principe.
«Abbiamo lavorato con Trenitalia e RFI per ampliare la nostra offerta e iniziare a sfruttare i benefici portati dal fondamentale sestuplicamento – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Avremo a disposizione tre coppie di treni in più che da Ventimiglia condurranno a Savona e a Genova Brignole e viceversa in fasce orarie strategiche, frutto della proficua collaborazione con i comitati dei pendolari e con le associazioni dei consumatori. Con il procedere dei lavori infrastrutturali sul nostro territorio, Regione Liguria sta implementando costantemente il servizio a beneficio dei cittadini».
Il dettaglio dei treni interessati
Di seguito il dettaglio dei treni prolungati da e per il Ponente:
- Da Ventimiglia verso Genova:
- R 12255: Ventimiglia (7:00) – Genova Brignole (9:48) – circola sempre
- R 12267: Ventimiglia (12:28) – Genova Brignole (15:32) – dal lunedì al venerdì
- R 12275: Ventimiglia (16:28) – Genova Piazza Principe (19:22) – dal lunedì al venerdì
- Da Genova verso Ventimiglia:
- R 12256: Genova Brignole (6:38) – Ventimiglia (9:25) – festivi
- R 12268: Genova Brignole (13:01) – Ventimiglia (15:49) – dal lunedì al venerdì
- R 12270: Genova Brignole (13:59) – Ventimiglia (16:47) – dal lunedì al venerdì
- R 12294: Genova Brignole (13:59) – Ventimiglia (16:50) – sabato e festivi
- R 12278: Genova Brignole (18:01) – Ventimiglia (20:47) – dal lunedì al venerdì
- R 12296: Genova Brignole (18:02) – Ventimiglia (20:47) – sabato e festivi