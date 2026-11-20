Sono le principali novità annunciate dall’assessore Marco Scajola e Trenitalia

Genova. Sei treni regionali giornalieri in più sull’asse Ventimiglia-Savona-Genova, la riattivazione della fermata di Genova Via di Francia in entrambe le direzioni e la riduzione dei tempi di viaggio per diversi convogli tra Milano Greco Pirelli e Genova Piazza Principe. Sono le principali novità annunciate dall’assessorato ai Trasporti della Regione Liguria e da Trenitalia, che saranno introdotte a partire dalla seconda metà di dicembre 2026.

Il potenziamento dell’offerta è legato all’attivazione del sestuplicamento ferroviario del nodo di Genova, opera seguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la messa in esercizio da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dei due nuovi binari tra Principe e Brignole dedicati al traffico metropolitano e regionale. L’opera consentirà di separare il traffico ferroviario ed eliminare le interferenze tra i binari di superficie e quelli di Genova Principe Sotterranea, a vantaggio della regolarità di circolazione e del completo ripristino del servizio per Busalla, Arquata e Torino con origine e termine corsa su Genova Brignole.

Le novità per il Ponente e la fermata di Genova Via di Francia

Tre coppie di treni, che oggi percorrono la sola tratta Ventimiglia-Savona, verranno prolungate fino a Genova Brignole e viceversa, garantendo collegamenti diretti aggiuntivi in fasce orarie strategiche per studenti, pendolari e lavoratori. Inoltre, grazie agli interventi di allungamento del marciapiede realizzati da RFI, verrà riattivata la fermata di Genova Via di Francia, consentendo la sosta a 51 treni regionali di nuova generazione ogni giorno. Si registrerà anche un primo taglio dei tempi di percorrenza, tra i 5 e i 10 minuti, su diversi treni della linea Milano Greco Pirelli – Genova Piazza Principe.

«Abbiamo lavorato con Trenitalia e RFI per ampliare la nostra offerta e iniziare a sfruttare i benefici portati dal fondamentale sestuplicamento – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Avremo a disposizione tre coppie di treni in più che da Ventimiglia condurranno a Savona e a Genova Brignole e viceversa in fasce orarie strategiche, frutto della proficua collaborazione con i comitati dei pendolari e con le associazioni dei consumatori. Con il procedere dei lavori infrastrutturali sul nostro territorio, Regione Liguria sta implementando costantemente il servizio a beneficio dei cittadini».

Il dettaglio dei treni interessati

Di seguito il dettaglio dei treni prolungati da e per il Ponente: