Scuola di Pace, un dono trova casa grazie a due volontari: tela installata a cinque metri d’altezza

Alessandro Montali e Davide Prestileo si sono messi a disposizione della Scuola di Pace e di SPES per realizzare un intervento tutt’altro che semplice

Camporosso. Un gesto di generosità, ma anche tanta disponibilità, competenza e spirito di volontariato. Alessandro Montali e Davide Prestileo si sono messi a disposizione della Scuola di Pace e di SPES per realizzare un intervento tutt’altro che semplice: posizionare una tela di grandi dimensioni, tre metri per due, a circa cinque metri d’altezza.

L’opera dedicata a Claude Monet, realizzata in occasione dell’iniziativa Writers, che lo scorso 26 agosto aveva trasformato corso Italia a Bordighera in un atelier d’arte urbana a cielo aperto, è stata donata alla Scuola di Pace – Mulino Lab di Camporosso da un cittadino torinese, che ha preferito mantenere l’anonimato.

Un regalo particolarmente apprezzato, per il quale si è però presentata una difficoltà pratica: individuare una collocazione adeguata e, soprattutto, riuscire a installare una tela così grande nell’unico spazio disponibile, situato a un’altezza di circa cinque metri.

A raccogliere la sfida sono stati proprio Montali e Prestileo, che con il loro impegno hanno portato a termine il lavoro, consentendo all’opera di trovare finalmente la sua collocazione. Un intervento che ha richiesto disponibilità, attenzione e capacità organizzative, trasformando un problema apparentemente complicato in un risultato concreto.

A coordinare l’intera operazione è stata Enrica Novi. Dalla Scuola di Pace e da SPES è arrivato un sentito ringraziamento ai due volontari: «Alessandro Montali e Davide Prestileo hanno realizzato il nostro regalo! Grazie».

Un ringraziamento che va oltre il semplice lavoro materiale. La loro disponibilità rappresenta infatti un esempio concreto di come il volontariato possa contribuire alla vita delle realtà associative e culturali del territorio, mettendo a disposizione tempo, capacità e spirito di collaborazione per valorizzare un dono destinato alla comunità.