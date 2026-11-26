Ventimiglia. «Forza Italia è il mio posizionamento naturale». Gaetano Scullino non chiude la porta a un ritorno nel partito azzurro, nel quale ha militato a lungo e dove ha costruito una parte importante del proprio percorso politico, anche grazie alla vicinanza con Claudio Scajola. Ma, almeno per ora, preferisce non anticipare le proprie mosse. «I cittadini mi hanno messo all’opposizione e faccio l’opposizione. Non precostituita, ma propositiva, non preconcetta».

L’ex sindaco di Ventimiglia, oggi consigliere comunale di minoranza, interviene sul futuro del centrodestra imperiese dopo il diktat di Scajola che ha chiesto agli scritti di Forza Italia di lasciare la maggioranza “mista” del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e passare all’opposizione per ricompattare le forze del partito. Una vicenda che ha riacceso il dibattito sugli equilibri della coalizione nel Ponente ligure e sulla necessità di ritrovare una strategia condivisa in vista delle politiche.

Scullino, che nella sua lunga carriera amministrativa ha ricoperto incarichi da consigliere regionale e provinciale, presidente di Rt e sindaco di Ventimiglia, riconosce a Scajola una capacità di visione politica, ma invita a misurare le strategie sui risultati ottenuti. «Non posso dire che Claudio Scajola non abbia una finalità, perché ogni cosa che fa ha un obiettivo. Bisogna però vedere se questa finalità porta risultati. A Sanremo il centrodestra ha perso, a Bordighera anche, così come a Vallecrosia. Non è una bella immagine per la provincia di Scajola, che nel frattempo è rientrato in Forza Italia».

Il riferimento è alla stagione politica dei primi anni Duemila, quando Scajola, allora ministro, esercitava una forte capacità di indirizzo sul territorio. «Quando era ministro decideva i candidati della provincia e hanno vinto tutti. C’ero anch’io. Ha sempre avuto una visione. A Sanremo, per esempio, il ragionamento era semplice: se Fratelli d’Italia ha un candidato migliore del mio, prendiamo il tuo. Ci vuole qualcuno che si assuma la responsabilità. Ben venga che sia Scajola, che ha una visione politico-amministrativa della Provincia e non solo».

L’obiettivo, secondo Scullino, dovrebbe essere quello di ricostruire un centrodestra unito, capace di tornare a essere maggioranza nei Comuni del territorio. «Se ci fosse la possibilità di ricompattare la coalizione, si potrebbe tornare ad amministrare tutta la provincia, come accadeva nel 2000, quando Scajola era ministro e 59 Comuni erano governati dal centrodestra».

Una ricomposizione che, per l’ex primo cittadino, deve passare anche dal riconoscimento delle persone e del consenso che rappresentano. «Quando prendo 1.300 preferenze, obiettivamente non sono voti del Pd o di Rifondazione comunista: sono voti di centrodestra, voti moderati. Lo stesso vale per Tiziana Panetta (candidata a sindaco di una lista civica, che ha svolto il ruolo di consigliera comunale prima di lasciarlo a Domenico Martinetto, ndr). Bisogna vedersi e dare valore alle persone». Scullino guarda a Vallecrosia al Mare, ad esempio, dove l’attuale sindaco è di fatto uscito da FdI quando è sceso in campo con il Pd, visto che i fratellini non avevano affatto gradito la liaison: «Se Fabio Perri è bravo, non lo si deve lasciare andare da solo», dichiara l’ex primo cittadino di Ventimiglia.

Sul caso Sanremo, Scullino ha vedute diverse rispetto a Scajola: l’ipotesi di interrompere un mandato amministrativo per ragioni politiche non lo convince: «A mio parere, considerata la mia esperienza, non esiste una motivazione condivisibile per sciogliere un consiglio comunale regolarmente scelto ed eletto dai cittadini, naturalmente fatti salvi episodi gravi che nulla hanno a che vedere con la normale vita amministrativa e con il programma di governo».

Il ragionamento sul futuro del centrodestra passa inevitabilmente anche da Ventimiglia. Qui Forza Italia è rappresentata anche in minoranza da Cristina D’Andrea, che alle ultime elezioni regionali ha ottenuto un risultato significativo, classificandosi terza alla sua prima candidatura. Scullino ricorda anche la vicenda della candidatura di Mabel Riolfo, inizialmente indicata e poi sostituita, proprio da D’Andrea, durante la campagna elettorale: «Una cosa del genere non me la ricordo in 35 anni che faccio politica. Era già in campagna elettorale, c’erano persino i manifesti. E, tra l’altro, era una consigliera regionale uscente».

Quanto al proprio futuro, l’ex sindaco ribadisce di avere soprattutto una prospettiva amministrativa. «Sono trent’anni che cerco di risolvere i problemi della città. La mia prospettiva è amministrativa, non tanto politica». E indica in Edoardo Rixi (Lega), Gianni Berrino (FdI) e Claudio Scajola (Forza Italia) le figure che, a suo giudizio, possono ancora determinare gli equilibri politici della provincia di Imperia.

Non manca, tuttavia, una valutazione sull’attuale sindaco Flavio Di Muro (Lega), con il quale il rapporto politico resta segnato dalla fine anticipata della precedente esperienza amministrativa. «In questi tre anni e mezzo è molto migliorato politicamente, si muove molto meglio. Amministrativamente, invece, è rimasto lo stesso. E soprattutto non c’è nessuno che gli dia una mano».

Scullino critica in particolare la gestione delle deleghe e l’attenzione riservata alle questioni quotidiane della città. «Già il fatto che il sindaco tenga per sé la nettezza urbana e affidi la polizia locale, che logicamente dovrebbe essere di competenza del primo cittadino, fa capire che qualcosa non va. Lui va a Roma e si occupa di nettezza urbana? Bisogna ricordare che Calimera (ex assessore della giunta Di Muro, ndr) ha dovuto andarsene per manifesta incapacità».

Il riferimento è alla necessità di una squadra amministrativa capace di lavorare su più livelli. «Ci vuole qualcuno che vada a cercare finanziamenti per l’Aurelia bis e a costruire accordi per il parco ferroviario, ma serve anche chi si occupi di controllare le buche e le lampadine. Non può farlo il sindaco».

È proprio sul bilancio dell’amministrazione Di Muro che Scullino concentra alcune delle sue critiche più dure. «In tre anni e mezzo non c’è una gru. Sono stati fatti il marciapiede di San Secondo, via Gramsci e qualche rappezzo. Non basta».

L’ex sindaco racconta di continuare a essere fermato dai cittadini, che gli chiedono quale sarà il suo futuro politico. «La gente mi chiede cosa farò tra un anno e mezzo. Per ora non lo dico. Sono molto stimolato dal fatto che continuino a fermarmi, ma non per sottolineare i miei meriti, ma per evidenziare i demeriti di questa amministrazione».

Scullino, tuttavia, riconosce che la capacità di interlocuzione politica può produrre risultati concreti. «La responsabilità non è tutta del sindaco. Lui va a parlare con i suoi amici e arrivano quattro milioni di euro per finire la Casa della Salute. La filiera, obiettivamente, funziona. Spero che funzioni anche per l’opera pubblica per antonomasia, cioè l’Aurelia bis, con la galleria da Roverino a Camporosso».

Resta da capire quale sarà il percorso che Scullino sceglierà di intraprendere in vista delle prossime elezioni comunali. Un progetto civico non è escluso, ma l’ex sindaco riconosce che un accordo con il centrodestra potrebbe offrire maggiori possibilità. «Se si riuscisse a fare un discorso con il centrodestra, certo, si sarebbe molto facilitati».

Anche se questo dovesse significare ritrovarsi nella stessa coalizione di Di Muro? Scullino non nasconde il risentimento per la fine della propria esperienza amministrativa. «Di Muro mi ha mandato a casa perché aveva la finalità di avere un ruolo. Uscendo come deputato aveva bisogno di un ruolo e quindi non ha guardato in faccia nessuno». E aggiunge una considerazione sui consiglieri che firmano atti per far cadere un’amministrazione: «Quando si prende un impegno con la cittadinanza, bisogna portarlo avanti».

Secondo Scullino, anche il centrosinistra avrebbe perso un’occasione politica a Ventimiglia. «Se il Pd fosse stato intelligente, come ha fatto in altre città, oggi ci sarebbe un’amministrazione di centrosinistra, come a Sanremo, Bordighera e Vallecrosia. Non sono stati lungimiranti. Hanno firmato dal notaio per poi tornare all’opposizione».

Intanto, sul fronte azzurro, il consigliere di maggioranza Gabriele Amarella (Forza Italia) starebbe lavorando a un possibile avvicinamento tra il suo partito e alcuni protagonisti della politica cittadina, tra cui lo stesso Scullino, Domenico Martinetto e Gabriele Sismondini. Un’operazione che potrebbe cambiare i rapporti di forza. «È chiaro che se entrassimo tutti e tre in Forza Italia, il partito non prenderebbe più l’8 per cento dell’ultima volta. Come minimo raddoppierebbe, forse anche di più».

Rimane però aperta la questione della candidatura a sindaco. Tra i nomi che circolano c’è quello di Mabel Riolfo, sostenuta da Fratelli d’Italia. Voci di corridoio, tra l’altro, indicano in Mabel Riolfo il prossimo presidente del Rotary ventimigliese. Un incarico prestigioso, che potrebbe contribuire a rilanciare la figura dell’ex consigliera regionale “trombata” dagli azzurri. Insomma, mentre prima FdI, partito nella quale Riolfo è stata accolta, non aveva un nome forte per il ruolo di primo cittadino, ora ce l’ha, e potrebbe giocarsi una carta con i colleghi del centrodestra.