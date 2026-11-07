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Scontro scooter auto a Grimaldi, un ferito
7 novembre 2026 | 18:44
Sul posto personale sanitario del 118, ambulanza e polizia locale
Ventimiglia. E’ di un uomo di circa 30 anni rimasto ferito il bilancio dello scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto nel tardo pomeriggio in corso Europa a Grimaldi Inferiore, frazione di Ventimiglia.
Ad avere la peggio è stato lo scooterista, che ha riportato diversi traumi.
Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde Intemelia, che ha trasportato il ferito in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo.
A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli agenti della polizia locale.