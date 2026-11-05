Scivola con lo scooter sulle strisce e finisce sotto mezzo di Amaie Energia
La donna, 60 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia
Sanremo. Incidente stradale questa mattina in via Roma, dove una donna di 60 anni è rimasta ferita dopo essere scivolata con lo scooter ed essere finita sotto un mezzo della raccolta rifiuti di Amaie Energia e Servizi.
L’allarme è scattato intorno alle 9.38. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote in corrispondenza delle strisce pedonali, complice anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta questa mattina. Dopo la caduta, lo scooter è scivolato e la conducente è finita sotto il mezzo di Amaie.
Nonostante la dinamica abbia fatto temere conseguenze più serie, la sessantenne è rimasta cosciente, vigile e orientata. Dai primi accertamenti non sarebbero emerse fratture, ma soltanto alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica assistenza Matuzia Emergenza e l’automedica Alfa 2. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per ulteriori accertamenti.
Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi e della ricostruzione precisa della dinamica dell’incidente.