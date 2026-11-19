Genova. «I Giovani democratici della Liguria sostengono lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre e saranno in piazza, insieme a lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti, alle manifestazioni previste in regione.

Condividiamo fino in fondo le ragioni della mobilitazione. Questa legge di bilancio non dà risposte a chi lavora e a chi un lavoro lo cerca: non c’è un piano serio per alzare i salari, i contratti restano da rinnovare, il fisco continua a pesare su lavoro dipendente e pensioni mentre l’evasione non viene contrastata, e sanità, scuola, università e politiche sociali restano senza le risorse che servono. Nel frattempo il costo della vita, dell’energia e della casa continua a salire, e a pagarne il prezzo più alto sono le persone più giovani.

“Il 20 novembre scendiamo in piazza perché il futuro della nostra generazione si decide adesso”, dichiara Eleonora Lintas, segretaria regionale dei Giovani Democratici della Liguria. “Salari giusti, lavoro stabile e sicuro, servizi pubblici forti e una casa accessibile non sono privilegi, sono le condizioni minime per costruirsi una vita. Aderire allo sciopero di oggi significa stare dalla parte di chi lavora e di chi vuole poter restare in Liguria senza dover scegliere tra un lavoro povero e la partenza.”

“Per la nostra generazione la precarietà non è un’eccezione, è la regola”, aggiunge Matteo Sobrero, responsabile Lavoro dei Giovani Democratici della Liguria. “Stage non pagati, contratti irregolari, finte partite IVA, stipendi che non bastano per un affitto: in Liguria troppi giovani lavorano e restano poveri. Lo sciopero del 20 novembre chiede le stesse cose che chiediamo noi, e per questo saremo in piazza. Ma non ci fermeremo lì: stiamo preparando una serie di iniziative sul lavoro e sul caro vita che partiranno nelle prossime settimane, per dare voce a chi oggi non ce l’ha e portare proposte concrete alle istituzioni.”

“Prendiamo esempio dalle studentesse e dagli studenti di tutta Europa che scendono in piazza per pretendere una scuola che dia pari opportunità a tutte e tutti in egual misura. La scuola dovrebbe essere un punto di riferimento stabile, con insegnanti competenti, infrastrutture idonee e un corpo docente non sottopagato e non costretto a lavorare in condizioni di precarietà”, conclude Agata Bosio, responsabile Scuola GD Liguria.»