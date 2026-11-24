Per ciascuna violazione accertata è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 6.000 e 60.000 €

Sanremo. A seguito di una mirata attività di controllo e ricognizione su impianti e infrastrutture a servizio del sistema di depurazione comunale, i militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Sanremo hanno contestato numerose violazioni amministrative al gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Sanremo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti ispettivi, gli scarichi di emergenza delle stazioni di sollevamento asservite al depuratore comunale – con recapito finale a mare o in corsi d’acqua – sono risultati privi delle prescritte autorizzazioni ambientali, in violazione della normativa nazionale e regionale di settore.

In totale sono stati contestati venti illeciti amministrativi, corrispondenti al numero degli scarichi di emergenza fino a ora censiti e sprovvisti di autorizzazione. I verbali elevati saranno trasmessi alla Regione Liguria, cui compete la valutazione ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente: per ciascuna violazione accertata è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 6.000 e 60.000 €.

Sull’attività svolta è intervenuto il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, T.V. (CP) Alessio Fumarola, sottolineando come il monitoraggio degli impianti e delle infrastrutture potenzialmente in grado di incidere sull’ambiente marino rappresenti un’attività fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e la salvaguardia della qualità delle acque. Il comandante, inoltre, ha evidenziato che il rispetto delle autorizzazioni ambientali costituisce un presupposto essenziale per garantire la tracciabilità degli scarichi, verificarne la conformità alla normativa vigente e assicurare un efficace controllo delle potenziali fonti di pressione sull’ecosistema marino.

Le attività di controllo, destinate a proseguire anche nei prossimi giorni per verificare l’eventuale presenza di ulteriori irregolarità, stanno interessando in modo particolare il litorale matuziano, anche alla luce dei numerosi provvedimenti di divieto di balneazione adottati dal comune di Sanremo nel corso della scorsa stagione estiva.