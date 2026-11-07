Scajola torna sulle polemiche con Rixi: «Non l’ho mai citato, la pazienza del territorio è finita. Servono interventi urgenti»

Imperia. «La pazienza questo territorio non ce l’ha più. Il governo deve intervenire sull’Armo-Cantarana, sul Tenda, sull’Albenga-Predosa-Carcare e sul raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora». Torna a parlare di infrastrutture il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola, che stamattina, all’arrivo del treno storico per Olioliva Week, è intervenuto nuovamente sul botta e risposta con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi.

Scajola ha voluto innanzitutto precisare di non aver mai citato direttamente il viceministro nel suo intervento di ieri al convegno “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”. «Io ieri non ho citato Rixi, a meno che non si sentisse il plenipotenziario del governo intero. È vero che è viceministro delle Infrastrutture, ma io ho semplicemente detto, e ribadisco adesso, che la pazienza di questo territorio è finita».

Il primo cittadino ha quindi rilanciato la richiesta di accelerare sulle opere considerate strategiche per il Ponente ligure, contestando anche la ricostruzione secondo cui le infrastrutture sarebbero ferme da trent’anni. «Non è vero dire che si è fermi da trent’anni. Basta vedere, attraverso lo strumento internet, che non si è fatto più nulla nel Ponente della Liguria per le infrastrutture da quindici anni».

A sostegno della sua tesi, Scajola ha ricordato gli interventi realizzati nel periodo precedente, quando lui stesso era ministro: il raddoppio ferroviario nella tratta Ospedaletti-Imperia e San Lorenzo, il collegamento San Lorenzo-Andora, le tre gallerie sulla statale 28 e le due canne dell’Aurelia Bis a Sanremo. «Quindi è falsità», ha affermato.

Il sindaco ha infine invitato a mettere da parte le polemiche e a concentrarsi sulle opere ancora da realizzare: «Polemiche non ce ne devono essere. Ci deve essere la rivendicazione dell’urgenza assoluta».