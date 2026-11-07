Scajola torna sulle polemiche con Rixi: «Non l’ho mai citato, la pazienza del territorio è finita. Servono interventi urgenti»
«A meno che non si senta il plenipotenziario del governo intero»
Imperia. «La pazienza questo territorio non ce l’ha più. Il governo deve intervenire sull’Armo-Cantarana, sul Tenda, sull’Albenga-Predosa-Carcare e sul raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora». Torna a parlare di infrastrutture il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola, che stamattina, all’arrivo del treno storico per Olioliva Week, è intervenuto nuovamente sul botta e risposta con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi.
Scajola ha voluto innanzitutto precisare di non aver mai citato direttamente il viceministro nel suo intervento di ieri al convegno “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”. «Io ieri non ho citato Rixi, a meno che non si sentisse il plenipotenziario del governo intero. È vero che è viceministro delle Infrastrutture, ma io ho semplicemente detto, e ribadisco adesso, che la pazienza di questo territorio è finita».
Il primo cittadino ha quindi rilanciato la richiesta di accelerare sulle opere considerate strategiche per il Ponente ligure, contestando anche la ricostruzione secondo cui le infrastrutture sarebbero ferme da trent’anni. «Non è vero dire che si è fermi da trent’anni. Basta vedere, attraverso lo strumento internet, che non si è fatto più nulla nel Ponente della Liguria per le infrastrutture da quindici anni».
A sostegno della sua tesi, Scajola ha ricordato gli interventi realizzati nel periodo precedente, quando lui stesso era ministro: il raddoppio ferroviario nella tratta Ospedaletti-Imperia e San Lorenzo, il collegamento San Lorenzo-Andora, le tre gallerie sulla statale 28 e le due canne dell’Aurelia Bis a Sanremo. «Quindi è falsità», ha affermato.
Il sindaco ha infine invitato a mettere da parte le polemiche e a concentrarsi sulle opere ancora da realizzare: «Polemiche non ce ne devono essere. Ci deve essere la rivendicazione dell’urgenza assoluta».
Le nuove dichiarazioni arrivano dopo il confronto a distanza con Rixi, che ieri aveva replicato alle critiche di Scajola sui troppi convegni dedicati alle infrastrutture: «Probabilmente il sindaco di Imperia fa tanti convegni, io ne faccio pochi, tendenzialmente sono a lavorare. Se viene con me nei cantieri probabilmente vede la gente che lavora». Scajola aveva poi chiarito di non aver mai messo in discussione la dedizione al lavoro del viceministro, con il quale ha un rapporto di amicizia, ma di voler richiamare l’attenzione sulla necessità che agli impegni seguano realizzazioni concrete.