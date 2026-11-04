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«Scajola lasci la presidenza della Provincia»: il M5S Intemelio rilancia dopo il corteo di Imperia
l Movimento Cinque Stelle chiede le dimissioni politiche del presidente dopo gli sviluppi sull’inchiesta del biodigestore e propone un confronto pubblico su trasporti, lavoro giovanile e spazi pubblici
Imperia. Il Movimento Cinque Stelle Intemelio interviene con una nota ufficiale chiedendo le dimissioni di Claudio Scajola dalla presidenza della Provincia di Imperia.
La presa di posizione fa seguito al corteo dello scorso venerdì 30 ottobre a Imperia, che ha visto la partecipazione di studenti, lavoratrici, lavoratori e cittadini. «Davanti al Comune uno striscione diceva “Riprendiamoci il futuro”: è anche la nostra rivendicazione», afferma la nota del Movimento.
Al centro della sollecitazione politica vi è la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura europea nei confronti di Scajola nell’ambito dell’inchiesta sui fondi PNRR per il biodigestore di Colli di Taggia. Pur precisando che spetterà al giudice pronunciarsi sul piano giudiziario, il M5S sottolinea che la richiesta di dimissioni riguarda la valutazione politica delle scelte e dei risultati di chi da anni governa il territorio.
Nel comunicato vengono evidenziate le principali criticità che incidono sulla quotidianità dei residenti:
- Collegamenti e trasporti: insufficienza dei collegamenti tra costa ed entroterra e orari dei mezzi che condizionano la vita di studenti e lavoratori.
- Lavoro e casa: perdita di occasioni nell’industria, precarietà occupazionale e costi elevati degli affitti per i giovani.
- Servizi e cultura: difficoltà di accesso ai servizi e carenza di spazi pubblici per la cultura e la socializzazione.
Alla luce di questo quadro, il M5S Intemelio chiede alla Provincia di aprire un tavolo di confronto pubblico con Comuni, scuole, rappresentanze studentesche, sindacati e associazioni. Tre i punti prioritari indicati:
- Revisione e adeguamento degli orari dei trasporti pubblici.
- Promozione di prospettive d’occupazione stabile.
- Messa a disposizione di spazi pubblici destinati ai giovani.
«Venerdì eravamo in piazza con loro. Adesso vogliamo che abbiano voce anche quando si prendono le decisioni che li riguardano», conclude la nota.