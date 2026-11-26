«Le competenze, sparpagliate attraverso le Regioni anche sul tema della casa, hanno creato un apparato burocratico in ogni Regione d’Italia che costa per esistere e che ha prodotto pochissimo»

Verona. «Il Titolo V, modificato nel 2001, ha fatto un disastro anche sulla casa». Claudio Scajola torna a puntare il dito contro la riforma costituzionale che ha ridisegnato la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Lo fa dalla 43ª assemblea nazionale dell’Anci, in corso a Verona, intervenendo al panel dedicato al “Piano casa a misura dei Comuni”, un confronto sulle politiche abitative e sugli strumenti a disposizione delle amministrazioni per rispondere alle esigenze di giovani coppie, studenti, lavoratori e anziani.

Un tema sul quale il sindaco di Imperia e presidente della Provincia aveva già espresso una posizione critica nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea nazionale dell’Upi a Imperia. A Verona Scajola riprende il ragionamento e ne rilancia i contenuti, chiamando in causa proprio l’assetto istituzionale che, a suo giudizio, ha finito per complicare anziché favorire le risposte al problema abitativo.

«Le competenze, sparpagliate attraverso le Regioni anche sul tema della casa, hanno creato un apparato burocratico in ogni Regione d’Italia che costa per esistere e che ha prodotto pochissimo», afferma Scajola. Il risultato, secondo il primo cittadino imperiese, è un sistema frammentato che rischia di rallentare l’attuazione delle politiche abitative e di allontanare le risposte dai territori.

Nel suo intervento Scajola richiama anche l’esperienza del passato, collegandosi alle considerazioni della sindaca di Firenze, Sara Funaro, che aveva appena illustrato le difficoltà abitative della città toscana, che vive di un turismo sempre più incontrollato ma deve fare i conti anche con la difficoltà dei residenti nel trovare un alloggio. «Il discorso del sindaco di Firenze di oggi si collega al sindaco di Firenze degli anni Cinquanta, Giorgio La Pira. Non che ti voglia santificare – scherza rivolgendosi a Funaro – ma l’intervento che ho visto ieri di La Pira (in un video mostrato nel corso dell’intervento di Walter Veltroni, ndr) ci fa capire due cose: che agli annunci si riusciva a dare realizzazione».

Il riferimento è al Piano Fanfani, nato proprio in quegli anni per affrontare l’emergenza abitativa del dopoguerra e garantire una casa agli italiani. «Il problema allora era dare le case, quelle distrutte e quelle da costruire. Se abbiamo un dato positivo, viene fuori proprio da quel periodo di costruzioni, che fu in tutti i modi agevolato per permettere di dare le case agli italiani», ricorda.

Oggi, osserva Scajola, lo scenario è profondamente cambiato e richiede risposte differenziate a seconda delle caratteristiche dei territori. «Il Piano Casa che ha fatto il Governo è una cosa molto importante, perché è la prima volta, dopo decenni, che c’è un piano casa. Il problema è metterlo a terra, in tempi che sono molto più difficili».

Da qui la critica all’attuale distribuzione delle competenze e la necessità di una maggiore capacità di programmazione. Il problema abitativo, infatti, non è uguale ovunque. «Noi abbiamo delle zone dove ci sono case vuote. L’entroterra si sta spopolando e ci sono abitazioni inutilizzate. Oggi, con le comunicazioni più veloci, si dovrebbe riuscire anche a mantenere vivo l’entroterra, con una programmazione più vasta che permetta di ristrutturare anche ai margini dei centri urbani».

Diversa la situazione nelle grandi città, dove il costo degli immobili rischia di espellere fasce sempre più ampie della popolazione. Scajola cita Milano come esempio emblematico: «Ormai per vivere a Milano devi essere super ricco, altrimenti non ci puoi vivere». Una trasformazione che, secondo il sindaco, ha conseguenze anche sul tessuto economico e commerciale: «Incide sui negozi storici, che devono andare via perché ormai sono tutti fondi che acquistano nei centri delle città più importanti».

Nel corso del panel era intervenuta anche Sara Funaro, sindaca di Firenze, portando l’esperienza del primo regolamento italiano sugli affitti brevi, reso possibile da una legge regionale. Una scelta maturata di fronte alla pressione turistica che, nella città toscana, ha finito per incidere pesantemente sul mercato immobiliare.

«Abbiamo 15 milioni di visitatori all’anno in una città di 370mila abitanti. Nella nostra città abbiamo 18mila affitti brevi contro 8mila case popolari, con un mercato degli affitti che è completamente saltato», ha spiegato Funaro. Da qui la decisione di intervenire con una regolamentazione, anche per una questione di equità: «L’unico settore che non stava dentro una cornice di regole era quello degli affitti brevi».

Scajola, tornando al tema delle responsabilità istituzionali, richiama quindi la necessità di accelerare. Servono maggiori risorse, ma anche una macchina amministrativa capace di trasformare gli annunci in interventi concreti. E il richiamo finale è rivolto direttamente al Governo e ai territori, con un riferimento al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, presente all’assemblea.