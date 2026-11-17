I diretti interessati sono il consigliere Umberto Bellini, eletto con Idea Sanremo e storico fedelissimo dell’ex ministro, Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino di Forum. Quando hanno preso la tessera di Forza Italia, nel febbraio 2025, tutti e tre hanno confermato il sostegno al sindaco Mager, accogliendo l’appello a non modificare l’assetto civico dell’amministrazione in carica con il sostegno del centrosinistra e del Partito Democratico.

Le alleanze tra forze distanti sul piano nazionale hanno preso piede nel Ponente, come mostrano la recente elezione di Marzia Baldassarre a Bordighera e, prima ancora, quella di Fabio Perri a Vallecrosia. A Sanremo, la richiesta di chiudere quell’esperienza apre uno scenario paradossale. Nel 2024 era stato lo stesso Scajola a invitare pubblicamente i sanremesi a votare per Mager, preferendolo a Gianni Rolando, candidato dei partiti di centrodestra, Forza Italia compresa. Mager vinse il ballottaggio con l’appoggio dell’area di Fulvio Fellegara, poi nominato vicesindaco. Ora il presidente della Provincia chiede agli azzurri di schierarsi tutti dalla parte di chi quella sfida l’ha persa. E viene da chiedersi perché.

Si arriva all’ultimo capitolo di questa storia partendo dalle cronache del 10 novembre 2021. La Lega, che sul territorio aveva e ha tuttora come riferimento l’allora deputato Flavio Di Muro, rompeva gli indugi e sceglieva Scajola per la presidenza della Provincia. Il Pd puntava su Alberto Biancheri, allora sindaco di Sanremo. Biancheri rinunciò alla corsa e si presentò per il consiglio con La Riviera dei Comuni, lista di bandiera. Scajola fu eletto da candidato unico. Quattro anni dopo, il 18 dicembre 2025, Di Muro e il successore di Biancheri alla guida della Città dei fiori, l’avvocato Mager, si ritrovano nella stessa lista per il secondo mandato dell’ex ministro. Il sindaco di Ventimiglia arriva primo con 13.520 voti ponderati, davanti agli 11.327 del collega di Sanremo. La vicepresidenza, in discussione fra i due, va a Mager insieme alla delega al Bilancio.

Quando Mager si candida con Scajola, non si era ancora aperto un confronto tra i due che nascerà subito dopo l’elezione di secondo livello in tema di sanità locale. Da vicepresidente vicario di Anci Liguria, il sindaco di Imperia ha promosso la modifica poi recepita dalla legge regionale del dicembre 2025 che attribuisce in via prioritaria la presidenza della Conferenza dei sindaci al primo cittadino del capoluogo. Mager vota contro nel Consiglio delle autonomie locali e si appella a Marco Bucci per difendere la prerogativa storicamente esercitata da Sanremo, sede del distretto più popoloso dell’Asl1. Il criterio del capoluogo rimane nella legge. Pochi giorni fa a Imperia, Scajola presiede la Conferenza e Mager viene eletto vicepresidente. Un vicepresidente temporaneamente senza facoltà di parola, visto che le ripetute richieste di Mager di intervenire durante l’assemblea cadono nel vuoto, complice anche il malfuzionamento del videocollegamento da Palazzo Bellevue.

Altro fronte di confronto, i proventi del Casinò Municipale. Scajola ha più volte chiesto di ripristinare le quote di ante riparto destinate agli altri enti locali. Mager ha frenato, richiamando il quadro normativo e il contributo del Comune e dei dipendenti negli anni in cui la casa da gioco era in crisi. La questione tocca anche Giuseppe «Pino» Di Meco, promotore di Forum, tornato in Forza Italia e oggi presidente di Casinò Spa. È attraverso la lista civica che sua figlia Anna Roberta e Luigi Marino sono entrati in consiglio comunale con Mager. Tra Scajola e Di Meco il tema dei fondi ante riparto è sempre rimbalzato sul tavolo del sindaco Mager: spetta a quest’ultimo decidere.

Di Muro, che nel 2021 aveva contribuito a spianare la strada a Scajola, oggi deve fare i conti con gli azzurri nella sua maggioranza. A luglio di quest’anno il segretario cittadino Gabriele Amarella ha chiesto al sindaco più condivisione delle scelte. I consiglieri, ha detto, non sono più disposti a fare da «passacarte». Lo scorso 21 settembre, con assenze tra Forza Italia e Fratelli d’Italia (il partito del segretario e senatore Gianni Berrino ha dovuto affrontare lo scossone dell’uscita di scena dell’assessore al Turismo Serena Calcopierto), manca il numero legale. Di Muro parla di un «disguido politico-amministrativo» e il Consiglio si tiene in seconda convocazione, la sera stessa. Amarella e Franco Ventrella siedono in maggioranza, dove c’è anche il civico e frontaliere Roberto Parodi, che nel 2025 ha annunciato l’adesione a Forza Italia mantenendo un gruppo distinto. In giunta gli azzurri hanno il vicesindaco Marco Agosta e l’assessora Milena Raco. In minoranza c’è l’iscritta Cristina D’Andrea, possibile subentrante in Regione se Chiara Cerri venisse eletta sindaca di Taggia e lasciasse il seggio. E dai banchi dell’opposizione si muovono anche l’ex sindaco Gaetano Scullino e il civico Domenico «Nico» Martinetto. A Ventimiglia, per mettere in difficoltà Di Muro, può bastare che una parte di questi consiglieri converga su un voto.

Da Imperia a Roma. Il congresso provinciale del 28 febbraio 2025, nel capoluogo di Provincia, segna il ritorno di Scajola in prima fila nella politica azzurra. Presenti tutti o quasi i citati in precedenza. La reiscrizione dell’ex ministro arriva a settembre, alla festa nazionale del partito a Telese Terme, dopo il ritorno alla politica attiva da civico “aperto a tutti, contro nessuno”, la rielezione in Comune e il contributo alla vittoria di Bucci alle regionali del 2024. In vista delle politiche del 2027, con maggio tra le ipotesi per il voto, la mossa su Sanremo può servire a mostrare ai piani alti di Forza Italia quanto Scajola riesca a incidere anche fuori da Imperia. Da mesi circola l’ipotesi di una candidatura al Senato. Sul territorio resta quella di un terzo mandato in Provincia, il primo con il ritorno al voto dei cittadini, se la riforma per l’elezione diretta sostenuta da Scajola all’assemblea nazionale di Imperia andasse in porto e le nuove regole lo consentissero.

A Palazzo Bellevue, però, il ribaltone lo devono fare i consiglieri eletti. Bellini è considerato il più vicino a Scajola e ha già alle spalle uno strappo con la maggioranza di Biancheri. Di Meco e Marino hanno fin qui tenuto fermo il sostegno a Mager. Badino, che del gruppo azzurro è già capogruppo, può vantare una propria autonomia dall’ex ministro. Scajola ha avuto dalla sua Mager quando ha chiesto la conferma in Provincia. Ora chiede ai tre azzurri della maggioranza matuziana di strappare. Rimane aperta una domanda: chi è disposto a seguirlo?