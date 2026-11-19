L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo PREVE.D.I. (Prevenire Demenza e Ictus) e vedrà la partecipazione del prof. Carlo Serrati, responsabile scientifico del progetto, e del dott. Lorenzo Abbo, direttore dell’Ospedale Palmosa di Mentone.

L’appuntamento ha l’obiettivo di approfondire, attraverso un linguaggio semplice e accessibile, l’importanza della prevenzione e l’individuazione dei principali fattori di rischio sui quali è possibile intervenire per tutelare la salute. L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti gli interessati.