Santo Stefano al Mare: incontro pubblico sulla prevenzione di ictus e demenza con il progetto PREVE.D.I
L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti gli interessati
Santo Stefano al Mare. Sabato 21 novembre, alle ore 17, la Sala Consiliare del Comune di Santo Stefano al Mare ospiterà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione dell’ictus e della demenza.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo PREVE.D.I. (Prevenire Demenza e Ictus) e vedrà la partecipazione del prof. Carlo Serrati, responsabile scientifico del progetto, e del dott. Lorenzo Abbo, direttore dell’Ospedale Palmosa di Mentone.
L’appuntamento ha l’obiettivo di approfondire, attraverso un linguaggio semplice e accessibile, l’importanza della prevenzione e l’individuazione dei principali fattori di rischio sui quali è possibile intervenire per tutelare la salute. L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti gli interessati.