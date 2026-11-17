Santo Stefano al Mare. Non più una piscina olimpionica e campi da tennis, come previsto dal progetto originario, ma due aree verdi attrezzate e nuovi spazi per l’associazione canottieri. È quanto stabilito dalla maggioranza del comune di Santo Stefano al Mare nell’ultimo consiglio comunale, che ha adottato la variante urbanistica del porto turistico di Marina degli Aregai, modificando gli impegni contenuti nella convenzione stipulata nel 1988. La delibera è stata approvata con otto voti favorevoli e tre contrari, espressi dai consiglieri Sergio D’Aloisio, Moreno Vannini e Giordana Bassan.

Il progetto, presentato dalla società Marina degli Aregai, punta a sistemare una porzione del complesso portuale rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle previsioni iniziali. Al posto delle strutture sportive mai realizzate sorgeranno un parco pubblico alberato di 2.660,55 metri quadrati e un’ulteriore superficie attrezzata di 835,71 metri quadrati. La proposta comprende anche la concessione in uso al comune di due spazi destinati all’associazione canottieri: un’area scoperta di 110 metri quadrati per il ricovero delle imbarcazioni e un locale di 125 metri quadrati, al piano terra dell’edificio commerciale, da utilizzare come palestra. La disponibilità sarà garantita fino al 14 luglio 2044, data di scadenza della concessione demaniale.

La vicenda affonda le radici nel piano particolareggiato approvato nel 1985 e nella successiva convenzione urbanistica del 27 ottobre 1988. Gli accordi prevedevano, tra le altre opere, una piscina olimpionica di 50 metri per 21, campi da tennis e circa 3.400 metri quadrati di verde attrezzato. Nel 1989 un’intesa integrativa aveva già comportato la rinuncia all’utilizzo pubblico degli impianti sportivi in cambio del completamento di un tratto della passeggiata a mare e della cessione gratuita di 13.750 metri quadrati di terreno destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Durante la discussione, il consigliere ed ex sindaco Sergio D’Aloisio ha espresso forti critiche alla gestione del porto e alla mancata realizzazione degli interventi previsti. «Il porto turistico ha rappresentato una delle delusioni più amare del mio mandato amministrativo», ha dichiarato, ricordando le aspettative occupazionali e le ricadute economiche che avrebbero dovuto accompagnare lo sviluppo della struttura. Secondo l’esponente dell’opposizione, il complesso è rimasto isolato dal paese, senza produrre i benefici sperati per la comunità. D’Aloisio ha contestato anche la rinuncia alla piscina e ai campi da tennis, sostenendo la necessità di mantenere una funzione pubblica per queste attrezzature. Tra le questioni sollevate figurano i costi di manutenzione delle nuove sistemazioni e una clausola relativa all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione per un intervento edificatorio di 3.535 metri cubi.

Il sindaco Marcello Pallini ha difeso la scelta dell’amministrazione, sottolineando la volontà di chiudere una pratica aperta da circa quarant’anni. Pur riconoscendo la mancata costruzione degli impianti originari, ha ricordato le opere già eseguite a beneficio del territorio,

Dal confronto è emersa una modifica alla convenzione proposta. Su indicazione del responsabile del servizio tecnico, architetto Zampino, il consiglio ha stabilito che la manutenzione ordinaria delle opere cedute in uso resterà a carico della società attuatrice, senza gravare sull’ente locale.