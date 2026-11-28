Sanremo. Una giornata dedicata alla celiachia, alla corretta alimentazione e alla possibilità di vivere il territorio senza rinunciare al gusto. Debutta oggi, a Villa Nobel, la prima edizione di SanremoGlutenFree, iniziativa che riunirà medici, istituzioni, associazioni e operatori della ristorazione per promuovere una maggiore attenzione alle esigenze delle persone celiache.

L’evento, organizzato da E20Sanremo con il Comune di Sanremo e il patrocinio di AIC Liguria, si inserisce nel programma di Sanremo con Gusto. Il primo appuntamento è alle 15, nella sala affrescata della villa, con il convegno a ingresso libero “Celiachia con gusto”, dedicato al futuro dell’alimentazione senza glutine e alla prospettiva di fare di Sanremo una vera e propria “Città amica del Gluten Free”.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Alessandro Mager, l’assessore regionale Alessio Piana, il direttore generale di ATS Liguria Marco Damonte Prioli, il presidente di AIC Liguria Francesco Caso, la gastroenterologa Antonella De Ceglie, Gianfranco Trapani, il dietista Enrico Di Cino, referente del programma Alimentazione Fuori Casa di AIC, e gli assessori comunali Alessandro Sindoni e Silvana Ormea. Presenti anche l’imprenditrice e divulgatrice Valentina Leporati, Gian Maria Leto per Villa Nobel e Fulvio Gazzola, amministratore delegato di E20Sanremo.

L’obiettivo è coinvolgere il tessuto economico cittadino, a partire da alberghi, ristoranti, bar e attività commerciali, affinché Sanremo possa diventare una destinazione sempre più accessibile e accogliente anche per chi deve seguire un’alimentazione priva di glutine.

«Vogliamo fare di Sanremo una città davvero accogliente per chi segue un’alimentazione senza glutine – sottolinea l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni –. Per riuscirci vogliamo coinvolgere tutti gli operatori commerciali della città, perché residenti e turisti celiaci possano vivere Sanremo con serenità e gusto».

Al termine del convegno sarà presentata anche la prossima edizione di SanremoGlutenFree, già fissata per il 22 e 23 maggio 2027, quando i villaggi dedicati all’iniziativa saranno allestiti in piazza Colombo e piazza Borea d’Olmo.

La giornata proseguirà dalle 19 con l’aperitivo e la cena gourmet “Senza Glutine, con le Stelle”, nella sala di vetro del giardino di Villa Nobel. Un percorso gastronomico interamente senza glutine, pensato per coniugare sicurezza alimentare e alta cucina.