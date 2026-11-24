Sanremo. Mentre il centrodestra dei partiti prova a scardinare la maggioranza di Alessandro Mager, nel campo dell’opposizione civica a Palazzo Bellevue c’è chi ha deciso di portarsi avanti. E di costruire una macchina che possa funzionare indipendentemente da chi, un domani, sarà chiamato a guidarla. Il regista è Maurizio Zoccarato, ultimo sindaco di Sanremo espressione dei partiti di centrodestra, prima del decennio civico di Alberto Biancheri e dell’attuale esperienza di Mager. L’ex primo cittadino torna a muovere le pedine della politica matuziana, federando tre consiglieri comunali eletti nel 2024 a sostegno di Gianni Rolando: Massimo Rossano di Andiamo!, Marco Damiano e Monica Rodà di Sanremo Domani.

Una federazione politica, non ancora un gruppo consiliare unico. Almeno per il momento. I tre manterranno infatti le rispettive appartenenze (per non perdere le prerogative acquisite nelle varie commissioni consiliari, ndr), ma condivideranno strategia e iniziative. Chiederanno persino di sedere vicini nell’aula di Palazzo Bellevue, per rendere visibile un percorso che ambisce ad andare ben oltre l’attuale mandato. La notizia arriva nel pieno del terremoto provocato dall’ultimatum di Claudio Scajola, pronunciato per bocca dei segretari provinciali del centrodestra al sindaco Mager. Forza Italia ha chiesto ai tre tesserati che siedono nella maggioranza civica di passare all’opposizione o, in alternativa, una «scelta di campo» di Mager. In sintesi di rompere l’accordo con il centrosinistra siglato al ballottaggio. Il sindaco ha respinto le pressioni, ribadendo la volontà di rispettare quell’accordo programmatico firmato in particolare con il suo vice, l’ex segretario della Cgil Fulvio Fellegara.

Un quadro che si aggiunge alle tensioni interne alla coalizione, al confronto animato sulle risorse da destinare al Turismo e all’inchiesta della Procura di Imperia sui presunti finanziamenti illeciti al movimento Anima, perno della maggioranza civica, nella quale risulta indagato anche Mager per il suo precedente ruolo formale di vicepresidente dell’omonima associazione. Un’indagine ancora in corso, che resta distinta dal lavoro amministrativo della giunta. Eppure l’amministrazione Mager era partita da condizioni difficilmente replicabili. Una coalizione civica larga, un accordo con il centrosinistra capace di ampliarne il sostegno in consiglio comunale e disponibilità finanziarie importanti, accompagnate da risorse straordinarie per gli eventi e la promozione. Oggi, lo scenario sembra capovolgersi.

La macchina di Zoccarato. Ex sindaco del Popolo della Libertà dal 2009 al 2014, imprenditore dell’automotive, abituato a organizzare strutture complesse, Zoccarato aveva già dato prova della propria capacità di mobilitazione nel 2024. La lista Andiamo!, costruita da zero per sostenere Rolando, aveva conquistato un seggio con Rossano, assessore al Bilancio uscente della giunta Biancheri schierato sul fronte opposto. Sanremo Domani aveva invece eletto Damiano e Rodà. Le due liste, insieme, avevano raccolto il 17,64 per cento dei consensi. È da quella percentuale che riparte l’operazione. Un capitale elettorale che Zoccarato intende trasformare in un’organizzazione capace di aggregare competenze, consenso e presenza sul territorio.

La metafora automobilistica, per un imprenditore del settore, viene quasi naturale. Prima si costruisce la scuderia, si scelgono i tecnici, si mette a punto la macchina e si organizza il lavoro. Il pilota può arrivare dopo. Applicata alla politica, significa preparare un soggetto civico strutturato, capace di pesare nelle alleanze future indipendentemente dal candidato sindaco. Un’impostazione che ricorda, per metodo organizzativo, l’intuizione aziendale applicata alla politica da Silvio Berlusconi. E che potrebbe rendere il nuovo progetto un interlocutore difficilmente aggirabile per chiunque intenda candidarsi alla guida di Sanremo nel 2029, qualora la giunta Mager arrivasse alla naturale scadenza del mandato e il sindaco in carica decidesse di non ricandirarsi. Con una variabile che, al momento, resta soltanto un’ipotesi: che il costruttore della squadra decida, alla fine, di mettersi personalmente al volante.

Tre consiglieri, una sola strategia. Il progetto prende forma attraverso una conferenza stampa congiunta, esplicitata in presenza stasera nella sala nobile di Palazzo Roverizio, che rivendica il risultato delle ultime elezioni: «Il 17,64% non è soltanto un risultato elettorale. È un punto di partenza». Rossano, Damiano e Rodà, nel presentare l’iniziativa al Roverizio di via Escoffier, annunciano di aver superato le differenze e trovato una linea condivisa. Un percorso politico e amministrativo che nascerà dentro il consiglio comunale, ma che intende soprattutto radicarsi fuori da Palazzo Bellevue, nei quartieri e nelle frazioni. «Faremo un’opposizione forte, seria e documentata», spiegano i promotori, annunciando un maggiore coordinamento tra i gruppi di minoranza, con riunioni mensili, incontri preparatori ai consigli comunali e la richiesta di sedute monotematiche sui principali problemi cittadini.

Una scelta che punta a superare la frammentazione dell’opposizione, proprio mentre il centrodestra tradizionale cerca di ricompattare le proprie file. E che assume un significato particolare per Damiano e Rodà, reduci dallo strappo con l’associazione Sanremo Domani, che nelle scorse settimane aveva annunciato l’adesione a Liguria Insieme, il movimento civico del presidente della Regione Marco Bucci. I due consiglieri avevano preso le distanze da quella decisione, rivendicando la propria autonomia politica, dopo che per mesi sono stati corteggiati anche da altri partiti politici.

La linea sulle inchieste. Il nuovo soggetto politico traccia anche un confine netto tra la vicenda giudiziaria che interessa il sindaco e il giudizio sull’operato della sua amministrazione. «Non faremo sconti sulla gestione amministrativa della città». Il messaggio è rivolto direttamente a Mager. Gli assessori sono stati scelti dal primo cittadino e, secondo i promotori, resta sua la responsabilità politica dei risultati raggiunti o mancati. L’opposizione si concentrerà quindi sulle pratiche, sui servizi e sulle risposte ai problemi segnalati dai cittadini. Rossano: «Ci sono assessori che corrono e altri che vanno a 20 orari. Il nostro è un progetto aperto anche ai consiglieri di maggioranza delusi che pretendono un cambio di passo».

Il 20 dicembre nasce Sanremoinforma.it. La parte più ambiziosa dell’operazione riguarda l’organizzazione territoriale. Il prossimo 20 dicembre sarà lanciato Sanremoinforma.it, un portale attraverso il quale i cittadini potranno inviare segnalazioni, proporre interventi e sottoporre problemi direttamente ai tre consiglieri. Non soltanto una piattaforma informativa, ma uno strumento di partecipazione con un sistema di risposte personalizzate. Ogni richiesta, secondo il progetto annunciato, sarà presa in carico da uno dei consiglieri, che dovrà firmare la risposta e, quando necessario, organizzare anche sopralluoghi.

Il modello prevede una mappa della città suddivisa in sette circoscrizioni, ciascuna con tre rappresentanti territoriali, uno per ogni consigliere comunale. In totale 21 referenti, chiamati a raccogliere le istanze dei cittadini e a mantenere un collegamento costante con i banchi dell’opposizione. Una struttura che richiama, almeno nelle intenzioni, quella dei partiti tradizionali quando potevano contare su sezioni, coordinatori di quartiere e una presenza capillare nelle frazioni. Con la differenza che questa volta la rete utilizzerà gli strumenti digitali per organizzare i rapporti con la città.

Il civismo che prepara il dopo Mager. La novità arriva in un momento in cui il ritorno dei partiti sembra mettere in discussione proprio quelle esperienze civiche che negli ultimi dodici anni hanno caratterizzato la politica sanremese. Da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia cercano di ricostruire un centrodestra riconoscibile e alternativo all’attuale amministrazione. Dall’altra Zoccarato lavora a un progetto che non rinnega il civismo – scelta coraggiosa, proprio ora che quest’ultimo viene visto sul viale del tramonto – , ma prova a dargli una struttura organizzativa che solo un imprenditore può dare. Come chi deve preparare un nuovo film di successo, Zoccarato sembra aver scelto con cura il cast, approvato la sceneggiatura e predisposto il set. Questa sera, a Roverizio, gli attori erano in bella mostra. A mancare solo lui, il regista.

++In un secondo approfondimento gli interventi dei consiglieri Rodà, Damiano e Rossano++