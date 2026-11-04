Sanremo, via libera al progetto per ricostruire il pontino sul rio San Martino

Sanremo e dintorni

La giunta approva il progetto di fattibilità della nuova passerella pedonale. Sarà lunga 27 metri e a campata unica, costo stimato 676.500 euro

Sanremo. Un passo avanti verso la ricostruzione del pontino sul rio San Martino, demolito nel 2012 per motivi di sicurezza. La giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione della nuova passerella pedonale alla foce del torrente, con l’obiettivo di ripristinare il collegamento tra le due sponde e completare la riqualificazione del lungomare della zona.

La vecchia struttura era stata abbattuta per la necessità di eliminare la pila centrale. Il nuovo ponte sarà invece realizzato con una campata unica, in adeguamento alle norme vigenti in materia di vincoli idraulici. La passerella avrà una lunghezza di 27 metri.

L’opera consentirà di raggiungere anche da levante la spiaggia dell’Antenna e si inserisce nel più ampio intervento di rigenerazione del lungomare di San Martino. Nella stessa area, due anni fa, era stato completamente riqualificato il parco urbano a mare, con la realizzazione dell’area giochi e della nuova area cani grazie a fondi Por-Fesr.

Proprio in occasione di quei lavori il sindaco Alessandro Mager aveva annunciato l’intenzione di arrivare anche alla ricostruzione del pontino.

«A distanza di quindici anni dal suo abbattimento, sarebbe bello ricostruire il pontino che collega le due sponde del San Martino e andrebbe a completare la rigenerazione urbana del lungomare», dichiara Mager. «Abbiamo già ultimato la riqualificazione della zona del parco e a breve inizieranno anche i lavori lungo Salvo D’Acquisto per una passeggiata completamente rinnovata».

Il sindaco lega l’intervento all’obiettivo di rendere il fronte mare «sempre più accogliente e fruibile», con particolare attenzione al verde e all’accessibilità al mare.

Il progetto è stato curato dallo Studio Techne Associato su incarico dell’Ufficio Demanio, diretto da Linda Peruggi. Il prossimo passaggio sarà la progettazione esecutiva, necessaria per consentire al Comune di partecipare a bandi regionali e cercare le risorse con cui finanziare l’intervento.