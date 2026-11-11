Sanremo, una folla commossa per l’ultimo saluto a Franco Formaggini: la città si stringe attorno all’ingegnere

Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa degli Angeli. Presenti il sindaco Mager, il vice Fellegara e numerosi esponenti della vita pubblica, professionale e associativa cittadina

Sanremo. Una folla commossa, uno spaccato della Sanremo istituzionale, professionale e associativa, si è ritrovata questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in corso Garibaldi, per dare l’ultimo saluto all’ingegner Franco Formaggini, scomparso ieri all’età di 78 anni. Alle 15, in tantissimi hanno voluto rendere omaggio a un uomo che, nel corso della sua vita, aveva saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nella comunità matuziana, tanto nella professione quanto nell’impegno pubblico e nel mondo dell’associazionismo.

Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e diversi esponenti dell’amministrazione comunale, gli assessori Alessandro Sindoni, Lucia Artusi ed Enza Dedali.

Amici, colleghi, amministratori, rappresentanti delle associazioni e semplici cittadini si sono stretti attorno ai familiari per accompagnare nell’ultimo viaggio un professionista molto conosciuto e stimato, capace di attraversare stagioni diverse della vita cittadina. Una partecipazione che ha restituito la dimensione del vuoto lasciato dalla sua scomparsa, annunciata ieri mattina dall’amico di lunga data Marco Mauro.

Ingegnere e progettista, Formaggini aveva ricoperto l’incarico di assessore comunale durante l’amministrazione del sindaco Claudio Borea, occupandosi tra l’altro di lavori pubblici, demanio e porto. Successivamente era tornato in consiglio comunale durante l’amministrazione Biancheri.

Altrettanto significativo il suo impegno nel tessuto associativo sanremese. Presidente della Famija Sanremasca dal 1992 al 2004, aveva contribuito alla valorizzazione delle tradizioni e dell’identità cittadina. Dal 2022 era inoltre alla guida del Circolo Golf degli Ulivi, realtà sportiva storica alla quale aveva dedicato energie e passione. Era stato anche presidente del Rotary Club Sanremo.

Negli ultimi anni aveva scelto di concentrarsi nuovamente sull’attività professionale, seguendo importanti progetti di riqualificazione edilizia, tra cui la ristrutturazione dell’ex Hotel Eden della Foce e il recupero di Villa Vista Lieta in corso Inglesi, interventi ai quali aveva lavorato anche insieme alla figlia Francesca, architetto.