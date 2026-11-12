Sanremo, tutto pronto per l’evento di presentazione della 23ª edizione del “Monte-Carlo Film Festival de la Comédie”
Alle 19.30, presso il teatro dell’Opera del Casinò, con ingresso libero e gratuito
Sanremo. Appuntamento con Ezio Greggio oggi a Sanremo, alle 19.30, presso il teatro dell’Opera del Casinò, per l’evento di presentazione della 23ª edizione del “Monte-Carlo Film Festival de la Comédie“, prestigiosa manifestazione in programma a Monaco nei giorni 11-14 novembre, ideata e diretta dallo stesso Greggio.
Il celebre comico e conduttore televisivo sarà affiancato da Renata Cantamessa, e con loro sfileranno numerosi volti noti, tra cui Fausto Brizzi, Vanessa Incontrada, Paul Belmondo, Yvonne Sciò, Max Tortora, Elena Izzo e Silvia Signore. In questa occasione, il Casinò omaggerà gli ospiti con un Trofeo speciale ispirato alla propria tradizione culturale e votata allo spettacolo. L’evento è promosso dal Comune e dal Casinò di Sanremo, in collaborazione con E20Sanremo. L’accesso è libero e gratuito.
Il “Monte-Carlo Film Festival de la Comédie” nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la commedia in tutte le sue declinazioni con anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso. La manifestazione intende offrire maggiore visibilità a un genere molto amato dal pubblico ma non sempre adeguatamente riconosciuto dalla critica.
La rassegna si svolge da sempre sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco. La cerimonia di premiazione del Festival si svolgerà sabato 14 novembre alle ore 19:00 al Grimaldi Forum di Monaco con la partecipazione di importanti personalità del cinema internazionale e della televisione.