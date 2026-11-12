Sanremo, tutto pronto per l’evento di presentazione della 23ª edizione del “Monte-Carlo Film Festival de la Comédie”

Il celebre comico e conduttore televisivo sarà affiancato da Renata Cantamessa, e con loro sfileranno numerosi volti noti, tra cui Fausto Brizzi, Vanessa Incontrada, Paul Belmondo, Yvonne Sciò, Max Tortora, Elena Izzo e Silvia Signore. In questa occasione, il Casinò omaggerà gli ospiti con un Trofeo speciale ispirato alla propria tradizione culturale e votata allo spettacolo. L’evento è promosso dal Comune e dal Casinò di Sanremo, in collaborazione con E20Sanremo. L’accesso è libero e gratuito.