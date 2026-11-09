Sanremo, torrente San Romolo nel degrado. Ventimiglia: «Pulizia in ritardo, intervenire subito»
Il consigliere comunale denuncia la presenza di vegetazione, detriti e fogliame nell’alveo: «La stagione delle piogge è iniziata, la prevenzione non può essere rinviata»
Sanremo. Vegetazione spontanea, detriti e cumuli di fogliame nel letto del torrente San Romolo. A denunciare lo stato del corso d’acqua è il consigliere comunale Daniele Ventimiglia, che chiede alla giunta un intervento urgente di pulizia e sfoltimento, estendendo il sollecito anche agli altri rivi cittadini.
Secondo Ventimiglia, con l’avvio della stagione autunnale la situazione non sarebbe più rinviabile. «Il letto del torrente San Romolo si trova attualmente in uno stato di totale abbandono, completamente invaso da una fitta vegetazione spontanea, detriti e cumuli di fogliame», afferma il consigliere.
Il timore espresso è che la presenza di materiale all’interno dell’alveo possa ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di precipitazioni intense. «Una situazione di palese pericolo per l’incolumità pubblica: l’ostruzione dell’alveo, in caso di forti precipitazioni ordinarie o straordinarie, rischia di compromettere il regolare deflusso delle acque, aumentando il rischio di esondazioni».
La critica dell’esponente dell’opposizione riguarda soprattutto i tempi della manutenzione. Secondo Ventimiglia, gli interventi di prevenzione avrebbero dovuto essere programmati prima dell’arrivo delle piogge autunnali.
«Questi sono lavori fondamentali di prevenzione che vanno programmati ed eseguiti nei mesi di settembre o, al massimo, entro ottobre», sostiene. «Arrivare a novembre con i torrenti ancora in queste condizioni significa esporre la città e i suoi cittadini a rischi evitabili».
Per il consigliere, il nodo è quindi quello della programmazione degli interventi contro il rischio idrogeologico. «La prevenzione si fa con i fatti e con la programmazione, non rincorrendo le emergenze a stagione autunnale già inoltrata».
Da qui la richiesta rivolta all’amministrazione comunale: «Chiedo un intervento immediato e straordinario di sfoltimento e pulizia del San Romolo e di tutti i rivi cittadini. Non c’è più tempo da perdere: la sicurezza dei sanremesi deve essere la priorità assoluta».