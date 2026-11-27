Sanremo. Ricreare l’atmosfera dei caffè letterari, luoghi di incontro e confronto culturale, attraverso la lettura e le esibizioni dal vivo. È quanto propone l’ ICIT con Unser literarisches Café, un salotto letterario in programma domenica 29 novembre, alle 17, nella storica struttura alberghiera matuziana.

L’associazione, impegnata nella diffusione della lingua e della cultura germanica e nella promozione degli scambi tra Italia e Germania, organizza l’evento con il Goethe-Institut e il patrocinio del comune di Sanremo.