Sanremo, torna il caffè letterario dedicato alla narrativa tedesca contemporanea
L’ICIT, Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Imperia, promuove un incontro tra autori, lettori e musica dal vivo al Grand Hotel & Des Anglais
Sanremo. Ricreare l’atmosfera dei caffè letterari, luoghi di incontro e confronto culturale, attraverso la lettura e le esibizioni dal vivo. È quanto propone l’ICIT con Unser literarisches Café, un salotto letterario in programma domenica 29 novembre, alle 17, nella storica struttura alberghiera matuziana.
L’associazione, impegnata nella diffusione della lingua e della cultura germanica e nella promozione degli scambi tra Italia e Germania, organizza l’evento con il Goethe-Institut e il patrocinio del comune di Sanremo.
Rossella Masper presenterà “Quel che si vede da qui” di Mariana Leky, mentre la giornalista Stefania Orengo approfondirà “Un’estate lunga sette giorni” di Wolfgang Herrndorf. Ospite del pomeriggio sarà anche l’autrice Viviana Spada, che illustrerà il suo saggio “Da Hermann Hesse al paese delle nevi”.
Agli studenti della sezione di tedesco del liceo linguistico Cassini e a quelli dell’istituto tecnico turistico Ruffini di Imperia che studiano la stessa lingua il compito di dialogare con i relatori, confrontandosi sui temi affrontati nelle opere. L’accompagnamento musicale sarà curato dagli allievi del liceo musicale di Sanremo, mentre dell’accoglienza degli ospiti si occuperanno le studentesse della scuola imperiese.