Sanremo, temperature in calo: scatta l’accensione anticipata dei riscaldamenti

Con il medesimo atto è stata contestualmente revocata la precedente ordinanza n. 136 per correggere un errore materiale relativo alla denominazione del gestore degli impianti pubblici comunali, individuato in Veolia Italia Spa. Il rispetto degli orari e delle limitazioni disposte sarà monitorato dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine preposte.