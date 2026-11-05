Sanremo, temperature in calo: scatta l’accensione anticipata dei riscaldamenti
Termosifoni in funzione da venerdì 6 a sabato 14 novembre per un massimo di cinque ore al giorno
Sanremo. A seguito del calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha firmato oggi l’ordinanza sindacale n. 137 che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale.
Il provvedimento concede la deroga alle limitazioni ordinarie della Zona C (che prevederebbero il via ai riscaldamenti a partire dal 15 novembre) con decorrenza da domani, venerdì 6 novembre, sino a sabato 14 novembre compresi. Gli impianti termici negli edifici pubblici e privati potranno rimanere accesi per un massimo di 5 ore giornaliere.
Con il medesimo atto è stata contestualmente revocata la precedente ordinanza n. 136 per correggere un errore materiale relativo alla denominazione del gestore degli impianti pubblici comunali, individuato in Veolia Italia Spa. Il rispetto degli orari e delle limitazioni disposte sarà monitorato dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine preposte.