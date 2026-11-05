Sanremo, telefonate con il numero della polizia per attirare i cittadini fuori casa: è una truffa

Sanremo . Allarme a Sanremo per una serie di telefonate sospette effettuate utilizzando il numero del commissariato cittadino o quello della Questura di Imperia. Diverse persone, nella giornata di oggi, si sono recate in commissariato o hanno contattato gli uffici di polizia dopo aver ricevuto chiamate che le invitavano a presentarsi con urgenza per presunte «comunicazioni urgenti» oppure per segnalare che la targa della propria automobile sarebbe stata clonata.

Si tratta, però, di comunicazioni completamente false. A lanciare l’allerta è la Polizia di Stato, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fidarsi di queste telefonate.

La raccomandazione delle forze dell’ordine è quindi di non dare seguito a queste richieste e di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali. La polizia non sta effettuando queste telefonate e non bisogna recarsi in commissariato sulla base di simili segnalazioni senza averne prima verificato la provenienza.