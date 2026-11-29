Studenti e famiglie alla scoperta dell’offerta formativa tra attività pratiche e dimostrazioni nei laboratori

Sanremo. Grande partecipazione al primo open day dell’istituto di istruzione superiore Cristoforo Colombo, che sabato 28 novembre ha aperto le porte della sede matuziana agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Un’occasione per conoscere gli ambienti scolastici, confrontarsi con gli insegnanti e approfondire i diversi percorsi di studio in vista della scelta delle superiori.

Particolare interesse hanno suscitato le attività laboratoriali, attraverso le quali i visitatori hanno potuto sperimentare concretamente alcune delle discipline proposte. Nel laboratorio di Sistema Moda, tra tessuti, figurini, colori e macchine da cucire, i ragazzi si sono cimentati nella progettazione di abiti, avvicinandosi al mondo della sartoria. Spazio anche all’elettronica e all’elettrotecnica con la presentazione di circuiti, impianti e strumentazioni dell’indirizzo professionale quadriennale IPEL, recentemente introdotto nell’offerta didattica.

Nel corso della giornata, i docenti hanno illustrato le caratteristiche dei singoli indirizzi, le metodologie di insegnamento, le prospettive universitarie e gli sbocchi occupazionali. Per l’area liceale sono stati presentati lo scientifico a opzione Scienze applicate e quello sportivo, che affianca alla preparazione scientifica lo studio delle discipline legate allo sport.

L’area tecnico-economica comprende Amministrazione, finanza e marketing (AFM), Sistemi informativi aziendali (SIA), Relazioni internazionali per il marketing (RIM) ed EsaBac Techno, percorso bilingue che consente di conseguire il diploma italiano e il Baccalauréat francese.

Per il settore tecnologico sono stati illustrati gli indirizzi Informatica e telecomunicazioni, dedicato alla programmazione, allo sviluppo di software e alle reti, e Costruzioni, ambiente e territorio (CAT), che spazia dall’edilizia all’interior design, con attenzione alla sostenibilità ambientale. Completa il quadro il corso serale di Amministrazione, finanza e marketing, rivolto a chi desidera riprendere gli studi e conseguire un diploma.

Protagonisti dell’iniziativa anche gli studenti del Colombo, impegnati nell’accoglienza dei visitatori e nel raccontare ai più giovani la propria esperienza scolastica.

L’orientamento proseguirà sabato 12 dicembre 2026, dalle 9 alle 14, nella sede di Arma di Taggia, in via San Francesco, mentre sabato 23 gennaio 2027, nella medesima fascia oraria, saranno aperti entrambi i plessi, compreso quello di Sanremo, in piazza Vincenzo Muccioli 3.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il QR code riportato sulla locandina. Per informazioni è possibile consultare il sito www.iiscolombo.edu.it o contattare il numero 0184 502488.