Sanremo. Ha infranto il vetro di un’auto parcheggiata sul lungomare Italo Calvino e si è introdotto nell’abitacolo per cercare oggetti da rubare, ma gli agenti del commissariato lo stavano già osservando e lo hanno arrestato in flagranza. A finire in manette, nel pomeriggio di sabato 14 novembre, un cittadino straniero di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo nelle aree di sosta cittadine, intensificato dopo una serie di furti ai danni di veicoli parcheggiati. I poliziotti hanno notato l’uomo mentre camminava senza una meta apparente, guardandosi ripetutamente attorno. Insospettiti dal comportamento, hanno deciso di seguirlo a distanza. Raggiunto il lungomare Italo Calvino, il 51enne ha iniziato ad aggirarsi tra le vetture, osservandone gli interni. Poi, utilizzando una punta di trapano, ha infranto il deflettore di un finestrino, aperto la portiera e cominciato a rovistare nel vano portaoggetti. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccandolo.