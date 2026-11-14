Sanremo si unisce per Camilla, tutto esaurito al Morgana: raccolti oltre 30mila euro per il Gaslini

Sanremo. Doveva essere una semplice cena benefica per ricordare la piccola Camilla e aiutare altri bambini. È diventata una grande dimostrazione di affetto, capace di riunire un’intera città attorno a una famiglia e di trasformare il dolore di una perdita in un gesto concreto di solidarietà. Tutto esaurito ieri sera al Victory Morgana di Sanremo, dove oltre 250 persone hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla consigliera comunale Elisa Balestra, mamma di Camilla, la bambina scomparsa lo scorso gennaio all’età di tre anni dopo un lungo percorso di cure all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Un successo che si misura anche attraverso il risultato della raccolta fondi, arrivata a oltre 30mila euro. Una cifra destinata a sostenere il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione del Gaslini, che per anni ha accompagnato Camilla e la sua famiglia. «La serata era stata pensata inizialmente per un numero di persone molto minore, poi abbiamo ricevuto veramente tante adesioni e alla fine siamo riusciti a riempire tutto il locale – racconta Elisa Balestra –. Siamo molto contenti, soprattutto perché lo scopo era raccogliere il maggior numero possibile di fondi per il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione».

Un risultato che racconta quanto la storia di Camilla abbia saputo toccare il cuore dei sanremesi. La mobilitazione, infatti, è andata ben oltre la cerchia degli amici e dei conoscenti della famiglia, coinvolgendo associazioni, imprenditori, commercianti, rappresentanti delle istituzioni e tanti cittadini che hanno voluto esserci semplicemente per testimoniare la propria vicinanza.

Tra gli ospiti le massime autorità civili e militari della Città dei fiori, compreso il vicequestore, il sindaco Alessandro Mager e l’ex primo cittadino Alberto Biancheri, già Ambassador del Gaslini per il suo impegno attraverso Biancheri Creazioni, l’azienda che ha dato vita al ranuncolo Giannina, il fiore ibridato appositamente per l’ospedale pediatrico genovese e diventato simbolo della sua attività solidale.

«Siamo in tanti questa sera per il ricordo affettuoso di una cara bambina che purtroppo se n’è andata – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager –. È anche un momento di vicinanza alla mamma, alla quale tutti avevamo manifestato una forte solidarietà. Elisa ha deciso di ricordare la propria figlia con questa serata, il cui ricavato andrà a beneficio del Gaslini. È stata un’idea molto bella dal punto di vista umano e la città sta rispondendo alla grande».

Particolarmente significativa la presenza dei vertici dell’ospedale pediatrico genovese, a cominciare dal direttore generale Renato Botti, che ha voluto ringraziare personalmente la famiglia e la città. «Questa serata è nel ricordo di Camilla, ma è una serata bellissima – ha sottolineato Botti –. A volte, nella vita, da cose che non vorremmo mai accadessero possono nascere azioni positive. Essere riusciti a organizzare tutto questo, avere ancora la voglia di farlo, è un segnale straordinario di vita. Non possiamo che ringraziare Sanremo, Elisa e tutta la famiglia».

Parole alle quali si aggiungono quelle, particolarmente toccanti, del dottor Luca Manfredini, direttore del Guscio dei Bimbi, la struttura del Gaslini dedicata alle cure palliative pediatriche, che ha conosciuto e seguito da vicino il percorso della piccola. «Camilla è stata un dono per tutti noi. È stato un percorso faticoso per lei e per i suoi genitori, ma anche per noi operatori sanitari. In tutto questo ci ha donato la sua bellezza. Credo che questa sera dovremmo celebrare proprio la bellezza di un percorso breve, ma intenso».

Manfredini ha ricordato anche il significato più profondo del lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario accanto ai bambini affetti da patologie gravissime: «Il nostro obiettivo è dare qualità alla vita dei nostri bambini. Purtroppo la durata della vita non dipende da noi, ma dalla loro patologia. Quello che possiamo offrire è qualità e dignità alla vita. E con Camilla credo che, per gran parte della sua esistenza, siamo riusciti a garantirle, insieme alla sua famiglia, proprio questo».

A rendere possibile il successo della serata è stata anche una straordinaria partecipazione del mondo imprenditoriale e associativo. Determinante, come ha sottolineato Elisa Balestra, il contributo del Gruppo Portosole e dell’Hotel de Paris, che hanno sostenuto integralmente la cena, permettendo di massimizzare le risorse destinate alla raccolta benefica. «L’ammontare raggiunto non sarebbe mai stato possibile senza la sponsorizzazione completa della cena da parte del Gruppo Portosole e dell’Hotel de Paris, che hanno sposato subito l’iniziativa. Spero che siano soddisfatti anche loro, così da poterla ripetere con il loro contributo negli anni a venire», ha spiegato Balestra.

Tra le adesioni anche quella dell’associazione Amici di Colombo, presente con una ventina di ragazzi, insieme a diverse realtà imprenditoriali che hanno acquistato interi tavoli per sostenere la causa, tra cui Grandi Auto di Maurizio Zoccarato, Gabetti di corso Garibaldi e il Casinò di Sanremo. Anche la Sanremese Calcio ha voluto offrire il proprio contributo mettendo a disposizione una maglia da assegnare durante l’estrazione dei premi, che comprendeva anche due biglietti per assistere a una serata del prossimo Festival di Sanremo.

Ad accompagnare la cena è stata la musica dei Nuovi Solidi, tribute band di Lucio Battisti, che ha aderito alla causa esibendosi gratuitamente. Ma la solidarietà si è manifestata anche attraverso gesti più piccoli, non per questo meno significativi. È il caso degli allestimenti floreali realizzati dalla floral stylist Luna Pesenti Pigna. Quando l’azienda Top Flor ha saputo che i fiori richiesti sarebbero stati utilizzati per la serata in memoria di Camilla, ha deciso di offrirli gratuitamente, contribuendo così alla riuscita dell’evento.

Un episodio che racconta bene lo spirito dell’iniziativa: una mobilitazione spontanea nella quale ciascuno ha voluto mettere a disposizione qualcosa, dalle risorse economiche al proprio lavoro, fino a un semplice omaggio floreale.

I fondi raccolti, attraverso la Fondazione Gaslininsieme ETS, saranno destinati al progetto “Giochiamo, Comunichiamo, Cresciamo”, promosso dalla Medicina Fisica e Riabilitazione del Gaslini, diretta da Chiara Tacchino. L’obiettivo è acquistare giochi riabilitativi, strumenti per la comunicazione e dispositivi tecnologici in grado di migliorare l’autonomia e la qualità della vita dei bambini con disabilità complesse, rendendo al tempo stesso le cure e gli accertamenti meno invasivi.