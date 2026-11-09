Sanremo si prepara al Natale tra luminarie, filodiffusione, e show di droni a Capodanno

Sanremo. L’inverno è arrivato, accompagnato dal primo vero calo delle temperature. E con esso cresce inevitabilmente l’attesa per le festività natalizie che, tra circa un mese, torneranno a riempire la città di luci, colori, e della tipica atmosfera di festa. Archiviati definitivamente i festeggiamenti di Halloween, tutto ormai proietta verso il Natale, appuntamento per il quale l’amministrazione comunale è già al lavoro da diverso tempo.