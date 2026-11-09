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Sanremo si prepara al Natale tra luminarie, filodiffusione, e show di droni a Capodanno
Sebbene si tratti ancora soltanto di indiscrezioni, l’accensione ufficiale delle luminarie potrebbe avvenire domenica 6 dicembre
Sanremo. L’inverno è arrivato, accompagnato dal primo vero calo delle temperature. E con esso cresce inevitabilmente l’attesa per le festività natalizie che, tra circa un mese, torneranno a riempire la città di luci, colori, e della tipica atmosfera di festa. Archiviati definitivamente i festeggiamenti di Halloween, tutto ormai proietta verso il Natale, appuntamento per il quale l’amministrazione comunale è già al lavoro da diverso tempo.
Sebbene si tratti ancora soltanto di indiscrezioni, sembrerebbe che per quanto riguarda la canonica inaugurazione dell’inizio delle festività ci sia una novità nel calendario: l’accensione ufficiale delle luminarie potrebbe avvenire domenica 6 dicembre, anziché di sabato, come avveniva tradizionalmente negli anni passati. Il fulcro dell’inaugurazione del periodo natalizio dovrebbe essere confermato in piazza Borea d’Olmo, mentre per ciò che concerne l’area delle vie del centro, sta iniziando a prendere quota una novità fortemente suggestiva, ovvero l’introduzione della filodiffusione musicale, per accompagnare lo shopping e le passeggiate di residenti e turisti per tutto il periodo delle feste. A questo scenario si andranno ad aggiungere, ovviamente, vari eventi a tema diffusi in diverse zone della città, integrati dal ricco calendario delle manifestazioni invernali.
Nel frattempo, iniziano a circolare le prime voci anche su quello che si preannuncia come il programma per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno, la serata del 31 dicembre potrebbe vedere l’allestimento di un grande palco nella zona del Porto vecchio, proprio di fronte ai bar. La festa entrerebbe nel vivo già a inizio serata, intorno alle 22/22.30, e non è escluso che l’animazione venga affidata a Gianni Rossi.
Verso le 23, sulla scia di quanto già sperimentato con successo lo scorso anno, il suggestivo spettacolo di droni potrebbe tornare a tenere tutti con il naso all’insù. A seguire, in alternativa al classico set con dj, e dopo l’ottimo riscontro registrato dallo show dello scorso 14 agosto, potrebbe essere riproposta una grande serata evento dedicata all’intramontabile musica anni ’90.
Allo scoccare della mezzanotte, immancabile il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno con il botto. Infine, per garantire una visibilità ottimale anche a chi si troverà nelle zone più defilate o distanti dal palco centrale, verranno posizionati due maxischermi lungo l’area della manifestazione.
Il conto alla rovescia, insomma, è già ufficialmente scattato. Non resta che attendere le conferme ufficiali da parte di palazzo Bellevue, ma quel che è certo è che la macchina organizzativa del Comune è già a lavoro a pieno ritmo, così da regalare a residenti e turisti un fine anno ricco di attrazioni, luci e spettacolo.