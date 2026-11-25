Sanremo si prepara a vivere un lungo periodo di festa con “Sanremo Christmas Vibes – Natale 2026”, il cartellone messo a punto dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni per accompagnare cittadini, famiglie e visitatori tra musica; installazioni luminose; spettacoli itineranti; cultura; tradizione, e sport. Come ci ha tenuto a sottolineare l’assessore Sindoni, l’obiettivo è costruire un Natale capace di unire atmosfera, partecipazione e qualità, valorizzando non soltanto il centro, ma anche le frazioni, con un programma che spazia dalla musica, alle luminarie, al videomapping, fino al grande Capodanno al Porto Vecchio e agli appuntamenti per famiglie e sportivi.

Accanto agli eventi prende forma, dall’1 dicembre al 6 gennaio 2027, una campagna di promozione turistica multicanale rivolta a quattro mercati – Italia, Francia, Svizzera e Germania – con un messaggio unitario su digitale, televisione, radio e carta stampata, per attrarre così weekend e soggiorni brevi, consolidare la presenza oltreconfine, e presidiare il Nord Italia.

«Oggi, in questa giornata speciale in occasione della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, sono felice di essere qui alla presentazione delle manifestazioni natalizie con due donne, l’assessore Moscato e l’assessore Ormea.», ha affermato l’assessore Sindoni in apertura della conferenza stampa di questa mattina svoltasi presso Palazzo Bellevue, «E ci tengo, a nome di tutta l’amministrazione, a mandare un abbraccio affettuoso a tutte le donne, in particolare a quelle che si trovano ad affrontare situazioni difficili. Tornando al Natale, per consultare il programma, oltre alle brochure cartacee, ci sarà anche quella consultabile sul nostro sito, che sarà sempre aggiornata in tempo reale, nel caso in cui ci dovessero essere delle modifiche. Nel programma ci sono eventi che abbiamo già testato e che sono piaciute molto, uniti a delle novità come la filodiffusione. Sanremo si gioca le sue carte, e vuole giocarle bene.»

A seguire, l’assessore al Turismo ha fatto un accenno anche a quelle che sono le previsioni delle presenze turistiche, e alla decisione di annullare il Cimento invernale: «Parlando con le associazioni di categorie alberghiere, sembra che le previsioni per il periodo festivo siano ottime, e ci auguriamo che possano superare le nostre aspettative. Come si può notare all’interno del programma, inoltre, ho deciso di annullare il Cimento dell’1 gennaio a causa dei lavori di Rivieracqua e delle problematiche che a partire da questa estate hanno interessato le nostre zone. Prima di concludere, voglio porgere un ringraziamento speciale ai miei uffici per il lavoro svolto, e a tutti gli attori coinvolti in questo calendario.»

A seguire, è intervenuta l’assessore alle Attività produttive Silvana Ormea: «Ringrazio il sindaco Mager e l’assessore Sindoni per avermi permesso di partecipare a questo calendario, e di allestire anche il mercato Annonario per il periodo natalizio: ci saranno luminarie, musica, e tante attività per i più piccoli. Mi auguro che ci siano tantissime persone, e che vada tutto per il meglio».

A concludere gli interventi istituzionali della mattinata, l’assessore all’Ambiente Ester Moscato: «Un particolare ringraziamento al nostro sindaco Alessandro Mager, all’assessore Alessandro Sindoni, e all’assessore Silvana Ormea. Il calendario del periodo natalizio è splendido, e io darò il mio contributo tenendo pulita la città, e come ogni anno, per l’occasione, rinforzeremo maggiormente gli interventi di pulizia e di raccolta. Per questo, ringrazio di cuore Amaie Energia, società con la quale collaboriamo in maniera sinergica. Con un po’ di impegno da parte di tutti – sia dell’amministrazione sia dei cittadini – avremo una Sanremo sempre migliore».

Sia l’assessore Ormea sia l’assessore Moscato, inoltre, prima dei loro rispettivi interventi, hanno dedicato un pensiero alle donne vittime di violenza.

Un ulteriore focus sulla promozione turistica è stato fornito da Christian Feliciotto, componente del Tavolo del Turismo e presidente provinciale di Federturismo: «È importante continuare ad avere una visibilità elevata, e il Tavolo del Turismo, in sinergia con l’assessore Sindoni e con gli uffici, crede molto nelle campagne promozionali che realizziamo. Il nostro clima, tra l’altro, ci viene incontro anche per quanto riguarda le iniziative organizzate all’aperto. E tutto ciò, insieme agli investimenti fatti, ci permettono di rendere Sanremo una meta sempre più attrattiva.

Sul fronte promozionale, all’estero la spinta passa dal digitale con video advertising su YouTube, social e circuiti display in francese e tedesco, riservando la quota principale alla Francia, primo bacino estero per vicinanza. In Italia, invece, sono programmate uscite cartacee sui grandi quotidiani del Nord, banner sui siti delle testate, branded post sui social, una campagna radiofonica in sette province piemontesi, una campagna televisiva sulle emittenti del Nord Italia con uno speciale natalizio di Terraverde, e redazionali e video sulle testate online del territorio.

Il momento inaugurale è fissato per domenica 6 dicembre a partire dalle 17.30 in piazza Borea d’Olmo con l’intrattenimento di Gianni Rossi, l’accensione delle luminarie e della filodiffusione, le note del coro “Gospel Christmas Live” e l’inaugurazione delle scenografie luminose con videomapping, destinate a illuminare la piazza fino al 6 gennaio 2027. Durante tutte le feste non mancheranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo dal 6 dicembre al 6 gennaio 2027, il Luna Park tra piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave fino al 13 gennaio 2027, la mostra “Mike Bongiorno, l’uomo, il mito” al Teatro Ariston fino al 18 dicembre 2026 e gli appuntamenti dedicati a mercatini ed enogastronomia, a partire da “Gust’Arte a Natale” in piazza Colombo dal 4 all’8 dicembre, proseguendo con il “Piccolo Brocante” in piazza San Siro il 12 dicembre e il mercato dell’antiquariato tra piazza Colombo e l’atrio del Palafiori il 13 dicembre.

La notte di San Silvestro avrà il suo epicentro al Porto Vecchio per salutare l’arrivo del 2027 a partire dalle 22: dopo l’apertura di Gianni Rossi, il cielo si accenderà intorno alle 23 con un Drone Show, seguito dalla musica live di “Nostalgia ’90”, dal countdown di mezzanotte e dai tradizionali fuochi piromusicali. Due ledwall – uno nella zona di Santa Tecla e uno a piazzale Vesco – verranno posizionati per permettere a tutti di godersi lo spettacolo. In linea con l’anima della Città della musica, l’Orchestra Sinfonica animerà diverse serate a partire da “Vienna tra continuità e genialità” il 12 dicembre al teatro cinema Centrale, per poi proseguire con “Canti e brani della tradizione natalizia” il 18 dicembre nella chiesa di Santo Stefano e il 19 dicembre nella basilica del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, il “Concerto delle Feste” il 30 dicembre al teatro del Casinò, il tradizionale “Concerto di Capodanno” l’1 gennaio sempre al teatro del Casinò, e lo speciale tributo a Lucio Dalla “Qui dove il mare luccica” il 5 gennaio al teatro del Casinò. Il cartellone culturale e teatrale comprende inoltre “Peter Pan – Il Musical” al teatro Ariston il 12 dicembre, mentre l’ex oratorio di Santa Brigida nel centro storico ospiterà il 13 dicembre la rassegna “Saliscendi” con Ivan Talarico e “La cantautrice fantasma” e il 3 gennaio “Il mare nel cassetto”, omaggio a Franco Battiato con Giua, Anais Drago e Silvia Boschero.

L’animazione raggiungerà l’intero territorio comunale, dal mercato annonario alle vie del centro fino alle frazioni di Bussana, Poggio e Coldirodi. Per i bambini e le famiglie sono previsti laboratori creativi al museo civico di Palazzo Nota, le parate luminose itineranti “Carillon vivente” il 7 dicembre e “Angels” il 2 gennaio, l’arrivo di “Babbo Natale vien dal Mare” a piazzale Vesco il 24 dicembre e “L’Officina della Befana” in piazza Nota il 6 gennaio, insieme all’iniziativa solidale “Camminata dei Babbi Natale” a favore di AIL il 20 dicembre. Dicembre darà spazio anche allo sport con le regate dello Yacht Club Sanremo “Meeting Int.le del Mediterraneo” dal 4 al 6 dicembre e “Dragon Winter Series” dall’11 al 13 dicembre, la IX edizione della “Sanremo Marathon” il 5 e 6 dicembre e il raduno di auto storiche “Christmas Trophy” a San Romolo il 13 dicembre.