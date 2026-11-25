Momento centrale della mattinata è stata la presentazione dei lavori realizzati dagli istituti superiori Ruffini-Aicardi, Colombo, Liceo Cassini, e dall’Accademia di Belle Arti

Sanremo. Una sola voce, forte e condivisa, per dire no a ogni forma di sopraffazione. Questa mattina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti delle scuole superiori del territorio si sono ritrovati presso il Casinò, insieme alle associazioni femminili Fidapa, Zonta e Inner Wheel per gridare all’unanimità “Disarmiamo la violenza.”

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali delle associazioni promotrici, affiancati dagli interventi del vicesindaco Fulvio Fellegara e dell’assessore regionale Marco Scajola. Proprio Fellegara ha voluto richiamare l’attenzione sul valore dei gesti quotidiani, ricordando come gentilezza e rispetto, se adottati da tutti, possano diventare il vero trampolino di lancio per cambiare le cose. Un messaggio di responsabilità individuale che si è intrecciato con lo sguardo sull’attualità internazionale portato da Scajola: l’assessore, infatti, hs citato quanto accaduto ieri in Iran, dove una giovane donna ha subito settantacinque frustate solo per aver scelto di cantare senza il velo, riportando così al centro del dibattito il tema delle libertà negate.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Casinò di Sanremo, dal Comune, dalle sezioni locali di Fidapa BPW, Zonta e Inner Wheel, insieme alle scuole e alle realtà del territorio, tra cui il Centro Provinciale Antiviolenza. L’obiettivo è accompagnare i più giovani a riconoscere i segnali della violenza, superare gli stereotipi, e costruire relazioni basate sul rispetto reciproco.

Momento centrale della mattinata è stata la presentazione dei lavori realizzati dagli istituti superiori e dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo. L’Accademia, in particolare, ha portato “La responsabilità di un tocco”, un’installazione composta da sedici mattonelle di argilla bianca su cui restano impresse le tracce delle mani, accanto ai riferimenti agli articoli della Costituzione che tutelano i diritti delle donne. Un’opera pensata per far riflettere su come un singolo gesto possa prendersi cura dell’altro oppure ferirlo, chiamando in causa direttamente gli studenti, invitati a lasciare i propri pensieri nelle tasche ricavate all’interno delle stesse formelle.

A seguire, sono intervenuti tutti gli altri istituti che hanno aderito al progetto, tra cui l’istituto Ruffini-Aicardi – il quale ha presentato un lavoro incentrato su immagini, video, parole, e poesie – l’istituto Colombo, che ha partecipato con la realizzazione di un fumetto a tema, e il Liceo Cassini, che, attraverso dei video, la musica, e il testo del brano “Di abbattere le mura (18 donne)” di Nayt, hanno prodotto un elaborato per ribadire per cambiare le cose bisogna agire. E per farlo è necessario partire proprio dalle nuove generazioni.

La mattinata si è conclusa con l’intervento della dottoressa Roberta Rota, coordinatrice del Centro antiviolenza la quale, all’interno del suo discorso, ha voluto dedicare un pensiero anche alla piccola Beatrice, morta a soli 2 anni, i cui funerali si sono svolti a Bordighera lo scorso 14 agosto.