Sanremo, scoperta una falsa commercialista: avrebbe truffato i clienti e utilizzato crediti Pnrr inesistenti per oltre 116mila euro

Le ipotesi di reato contestate sono truffa, esercizio abusivo della professione e indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti

Sanremo. Una sedicente commercialista che da circa sei anni esercitava senza essere iscritta ad alcun albo professionale. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Imperia nell’ambito di un’indagine che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti di una donna che operava a Sanremo. Le ipotesi di reato contestate sono truffa, esercizio abusivo della professione e indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe gestito uno studio presentandosi come professionista nel settore della consulenza fiscale e dell’assistenza nelle pratiche Inps e Inail, svolgendo attività riconducibili alle professioni di commercialista e consulente del lavoro pur non essendo iscritta ai rispettivi albi.

La vicenda è emersa nel corso di alcuni controlli fiscali condotti dalle Fiamme Gialle. Alcuni contribuenti, clienti della donna e titolari di attività nel settore della ristorazione, dopo le verifiche avrebbero presentato denuncia, affidando alla presunta professionista la gestione completa degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali delle proprie imprese. Tra i servizi svolti figuravano la tenuta della contabilità, la presentazione delle dichiarazioni Iva e l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti.

Dalle indagini sarebbe emerso anche un presunto meccanismo di appropriazione di somme destinate al pagamento delle imposte. In particolare, la donna avrebbe ricevuto da un cliente il denaro necessario per saldare i debiti tributari senza poi provvedere ai relativi versamenti. Le imposte sarebbero state invece compensate attraverso crediti d’imposta ritenuti inesistenti, legati agli investimenti in beni strumentali 4.0 e finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’inesistenza dei crediti era già stata rilevata nel corso di un controllo fiscale effettuato nel 2025 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia. Gli accertamenti avevano evidenziato diverse irregolarità, tra cui la mancanza dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni, l’assenza delle certificazioni tecniche e delle autodichiarazioni previste, oltre a incongruenze nelle dichiarazioni fiscali e alla carenza di documentazione in grado di dimostrare gli investimenti effettivamente realizzati.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito le modalità con cui la donna avrebbe gestito le pratiche dei propri clienti. A fronte di un compenso mensile, avrebbe utilizzato le credenziali personali di accesso ai portali Inps, Inail e del Centro per l’impiego, sostituendosi ai titolari delle imprese per effettuare comunicazioni e adempimenti relativi al personale dipendente. Analoga procedura sarebbe stata adottata per la gestione contabile e fiscale, con l’accesso ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate e la compilazione delle dichiarazioni annuali a nome dei clienti.

Nella giornata di oggi, 12 novembre, la Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia, insieme alla Sezione di polizia giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza della Procura di Imperia, sta eseguendo un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Imperia. Le operazioni interessano l’abitazione dell’indagata, lo studio utilizzato per l’attività professionale e gli altri luoghi nella sua disponibilità, con l’obiettivo di acquisire documentazione cartacea e informatica utile alle indagini.

Alla donna è stato inoltre notificato un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso d’urgenza, per un importo superiore a 116mila euro. La somma corrisponde al valore dei crediti d’imposta ritenuti inesistenti che sarebbero stati utilizzati in compensazione per conto di uno dei clienti, dopo averlo rassicurato sulla loro effettiva esistenza e legittima spettanza.