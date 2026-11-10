Sanremo Rugby, fine settimana di impegni tra Liguria e Piemonte per tutte le formazioni

Sanremo. Fine settimana di impegni tra Liguria e Piemonte per le formazioni del Sanremo Rugby, protagoniste di una nuova giornata di attività nell’ambito della collaborazione con Imperia Rugby e Reds. Le squadre femminili Under 14, Under 16 e Under 18 sono state impegnate a Volvera, in Piemonte, dove hanno partecipato al raggruppamento interregionale. Trasferta a Savona, invece, per l’Under 16 maschile, scesa in campo nella fase regionale Seven contro CUS Genova, Vespe Cogoleto e Province dell’Ovest.

«Una bella giornata di seven a Savona – commenta il tecnico dell’Under 16, Massimo Zorniotti – al di là dei risultati, la soddisfazione più grande è vedere un gruppo numeroso e unito. Ben 22 ragazzi presenti che si sono alternati in campo, dando a tutti la possibilità di giocare e confrontarsi. Ed è proprio su questo aspetto che stiamo lavorando: costruire un gruppo solido, numeroso e soprattutto unito, nel quale ognuno possa trovare il proprio spazio e dare il proprio contributo. La strada è ancora lunga e giornate come questa confermano che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo costruendo una squadra, ma soprattutto stiamo costruendo un gruppo, con entusiasmo, spirito di appartenenza e voglia di crescere insieme, in vista del prossimo campionato».