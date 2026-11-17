Sanremo. Si è svolta questa mattina una nuova riunione della Commissione Mensa del Comune di Sanremo, che ha segnato il primo incontro ufficiale per l’anno scolastico 2026/2027. All’appuntamento hanno preso parte il vicesindaco Fulvio Fellegara, i rappresentanti degli uffici comunali, la nutrizionista Beatrice D’Ambrosio, i referenti della ditta Camst e le rappresentanti dei vari plessi scolastici cittadini.

L’incontro è servito a tracciare un primo bilancio sul servizio di refezione scolastica erogato nel corso dei primi due mesi di attività. Contestualmente è stato presentato il nuovo menù invernale, curato dalla nutrizionista Beatrice D’Ambrosio, che prevede una rotazione delle varietà stagionali sia per le portate principali sia per i contorni. Il vicesindaco Fellegara ha ribadito la volontà dell’amministrazione di proseguire in un ascolto attivo delle esigenze segnalate dai plessi, al fine di garantire una qualità costante del servizio in linea con gli standard richiesti.