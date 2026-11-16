Sanremo, Rifondazione Comunista attacca la Federazione Operaia per l’incontro dei sostenitori di Vannacci
Il circolo Valeria Faraldi critica la concessione della storica sede e accusa l’associazione di accondiscendenza
Sanremo. Dura presa di posizione del Partito della Rifondazione Comunista contro la Federazione Operaia Sanremese per aver ospitato nella propria sede un’adunata provinciale dei sostenitori di Roberto Vannacci. A intervenire è la segreteria del circolo Valeria Faraldi di Sanremo-Taggia, che contesta la scelta dell’associazione e richiama il valore storico dei locali, da sempre luogo di incontro per numerose organizzazioni democratiche.
«È stato un giorno nero per la città di Sanremo, che ha visto la presenza dei nuovi fascisti di Vannacci tenere la loro adunata provinciale nella storica sede della Federazione Operaia Sanremese», dichiara Rifondazione Comunista in una nota diffusa il 15 novembre.
Le critiche si concentrano soprattutto sulla disponibilità della struttura a ospitare l’iniziativa. «Verso la quale dobbiamo solo dire vergogna per la loro accondiscendenza», afferma la segreteria, sottolineando come tale decisione «certamente non fa onore a una sede nella quale si sono tenute numerosissime assemblee di organizzazioni democratiche».