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Sanremo ricorda i Caduti di Nassiriya
10 novembre 2026 | 11:38
Il programma delle celebrazioni
Sanremo. Giovedì 12 novembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri- sezione Sanremo, ricorda i Caduti di Nassiriya nel ventitreesimo anniversario.
Il programma delle celebrazioni prevede, alle 11, al monumento ai Caduti di Nassiriya (via Nino Bixio), la cerimonia in onore dei Caduti con la deposizione di una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host (così come la bandiera). Previsti gli interventi di saluto delle autorità
Alle 18, alla chiesa dei Frati Cappuccini, si svolgerà la santa messa solenne animata dal coro della Parrocchia di San Rocco diretta dal maestro Mario Massa.