L’operazione ha riguardato la realizzazione di un nuovo tracciato in ghiaia, illuminato da luci segnapasso, la manutenzione straordinaria del giardino adiacente e la rimessa in funzione

Sanremo. Conclusi i lavori di recupero della fontana e del passaggio pedonale che collega il Lungomare Italo Calvino a via Adolfo Rava, un intervento che ha restituito decoro e nuova funzionalità ad uno spazio che da tempo necessitava di una riqualificazione. L’operazione ha riguardato la realizzazione di un nuovo tracciato in ghiaia, illuminato da luci segnapasso, la manutenzione straordinaria del giardino adiacente e la rimessa in funzione, con relativa illuminazione, della fontana storica, rimasta inattiva per diversi anni.

La sistemazione ha consentito di recuperare un’area che in precedenza risultava particolarmente buia e poco curata, restituendole maggiore luminosità e vivibilità. Inoltre, l’intervento valorizza il collegamento pedonale tra il lungomare e il centro cittadino, facilitando anche l’accesso all’area mercatale situata nei pressi dell’ex stazione ferroviaria.

«Nello specifico, è stato possibile recuperare un’area che restituisce alla città uno spazio più bello, curato e fruibile, valorizzando anche una fontana storica che da troppo tempo era rimasta inattiva. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto, la professionalità e l’attenzione con cui seguono questi interventi. Dietro ogni opera di riqualificazione c’è infatti un’attività di progettazione, coordinamento e gestione che merita di essere riconosciuta», dichiara l’assessore al Verde Ester Moscato.

Prosegue intanto l’attuazione del Piano del Verde, che ha già visto la realizzazione di un primo intervento nel cortile esterno delle scuole di via Volta. Qui sono state messe a dimora diverse alberature di gelso, con l’obiettivo di creare una schermatura rispetto alla strada, garantire maggiore frescura durante i mesi più caldi e offrire ombreggiamento alle panchine presenti nell’area. Si tratta di un intervento che si inserisce anche in un percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino. Le piante sono state infatti consegnate da privati cittadini alla Pubblica Amministrazione a seguito di abbattimenti effettuati in proprietà private, nei casi in cui non esistevano le condizioni oggettive per consentirne il naturale accrescimento nel terreno originario. Le essenze vengono così recuperate e destinate alla ripiantumazione in aree verdi pubbliche esistenti o di nuova realizzazione.