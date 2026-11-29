Piana e Lombardi: tutela della pesca e promozione turistica attraverso le eccellenze enogastronomiche liguri

Sanremo. La valorizzazione del gambero viola attraverso l’aggiornamento della Denominazione comunale (De.Co.) è stata al centro dell’incontro ospitato questa mattina nella sala mostre del teatro Ariston, nell’ambito della manifestazione «Sanremo con Gusto». All’appuntamento hanno partecipato gli assessori regionali alla Pesca e alla Promozione dei prodotti liguri, Alessandro Piana, e al Turismo, Luca Lombardi.

Tra i temi affrontati, la tutela dell’identità di una delle eccellenze ittiche più rappresentative del Ponente ligure, la salvaguardia del comparto della pesca e le opportunità di sviluppo turistico legate alle produzioni enogastronomiche locali.

«La nuova De.Co. del Gambero Viola di Sanremo rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione di un prodotto iconico della nostra Liguria e nella salvaguardia dell’intero comparto della pesca – dichiara l’assessore regionale Alessandro Piana –. Un riconoscimento che mi sta particolarmente a cuore, essendo stato nel 2018 primo firmatario e relatore della proposta di legge per l’istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., nella convinzione che le produzioni locali rappresentino un patrimonio economico, storico, culturale e identitario da tutelare e valorizzare».

«La Denominazione Comunale costituisce un importante strumento per rafforzare la riconoscibilità delle nostre eccellenze e valorizzare il lavoro e la professionalità dei nostri pescatori – prosegue Piana –. È fondamentale, inoltre, proseguire nell’opera di sensibilizzazione delle istituzioni europee affinché venga riconosciuto il valore economico e sociale della pesca, salvaguardando le peculiarità delle nostre marinerie e garantendo un futuro a un comparto strategico per l’economia ligure».

Sulle ricadute turistiche del riconoscimento è intervenuto l’assessore regionale Luca Lombardi: «Il Gambero Viola di Sanremo rappresenta un’eccellenza straordinaria della nostra tradizione enogastronomica e un elemento distintivo dell’identità del territorio. La valorizzazione dei prodotti tipici costituisce una leva importante per rafforzare l’attrattività turistica della Liguria, offrendo ai visitatori esperienze autentiche legate ai sapori, alle tradizioni e alle comunità locali».

Secondo i dati Unioncamere-Isnart, citati da Lombardi, il 22,3% dei turisti stranieri indica il cibo e il vino tra le motivazioni di viaggio. Nell’estate 2026, quanti hanno scelto la propria destinazione per vivere esperienze enogastronomiche hanno speso mediamente 115 euro al giorno, esclusi trasporto e alloggio, rispetto ai 102 euro della media generale.