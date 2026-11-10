Sanremo piange Franco Formaggini, ingegnere ed ex assessore

Si è spento a 78 anni lo stimato professionista, già amministratore pubblico e presidente della Famija Sanremasca e del Circolo Golf degli Ulivi. Tra gli ultimi progetti la riqualificazione dell’Hotel Eden e il recupero di Villa Vista Lieta

Sanremo. Si è spento nella notte, all’età di 78 anni, l’ingegner Franco Formaggini, stimato professionista sanremese e figura conosciuta per il suo lungo impegno nella vita amministrativa, associativa e sportiva della Città dei fiori. Formaggini è mancato all’ospedale di Sanremo. A dare per primo la triste notizia questa mattina è stato il dottor Marco Mauro, amico di lunga data ed ex collega nell’amministrazione comunale, con il quale aveva condiviso anche l’appartenenza alla Famija Sanremasca. «Ciao Franco, caro amico mio…», il messaggio con cui Mauro ha voluto ricordarlo.

Ingegnere e progettista molto apprezzato, Formaggini aveva affiancato per anni alla libera professione un’intensa attività politica e amministrativa, ricoprendo incarichi di rilievo a Palazzo Bellevue. Era stato assessore comunale durante l’amministrazione del sindaco Claudio Borea, occupandosi, tra le altre cose, di lavori pubblici, arredo urbano, demanio marittimo e valorizzazione del porto pubblico. Un’esperienza nella quale aveva messo le proprie competenze tecniche al servizio della città, seguendo interventi e progetti legati alla trasformazione del territorio.

Conclusa quella stagione, era tornato nell’aula consiliare nel maggio 2016, subentrando a Olmo Romeo, chiamato a far parte del consiglio di amministrazione del Casinò. Durante l’amministrazione di Alberto Biancheri aveva ricoperto la carica di presidente della seconda commissione consiliare, occupandosi in particolare di urbanistica. Proprio sul fronte della pianificazione territoriale aveva seguito uno dei dossier più importanti per il futuro di Sanremo: il nuovo Piano urbanistico comunale, al quale aveva lavorato su delega del sindaco, accompagnandone il percorso verso l’approvazione.

Negli ultimi anni, dopo aver lasciato la politica attiva, Formaggini era tornato a dedicarsi a tempo pieno alla professione. Tra gli incarichi più significativi figuravano importanti operazioni immobiliari riconducibili al gruppo AM Costruzioni di Scafati, dei fratelli Ascione, protagonista di diversi investimenti sul territorio matuziano. In particolare, l’ingegnere stava seguendo, insieme alla figlia Francesca, architetto, la profonda ristrutturazione dell’ex Hotel Eden della Foce, destinato a una nuova stagione dopo anni di inattività.

Un altro progetto al quale aveva dedicato il proprio lavoro era quello relativo al recupero e alla valorizzazione di Villa Vista Lieta, la storica residenza di corso Inglesi affidata in concessione trentennale dall’Agenzia del Demanio alla società campana. Un intervento ambizioso, ancora alle prese con un iter complesso, che prevede il restauro del patrimonio architettonico e la realizzazione di spazi destinati all’accoglienza e all’assistenza.

Ma Franco Formaggini era anche un uomo profondamente legato alle tradizioni e alla vita sociale della sua città. Dal 1992 al 2004 aveva presieduto la Famija Sanremasca, contribuendo all’attività dello storico sodalizio impegnato nella tutela della cultura e dell’identità locale. Un’associazione alla quale era rimasto legato anche negli anni successivi, condividendo iniziative e amicizie, tra cui quella con Marco Mauro.

Grande appassionato di golf, dal 2022 era inoltre presidente del Circolo Golf degli Ulivi, altra realtà storica della città alla quale aveva dedicato energie e impegno, promuovendo iniziative sportive, manifestazioni e appuntamenti benefici. Un ruolo che aveva continuato a ricoprire anche nell’ultima fase della sua vita.

Con la scomparsa di Formaggini Sanremo perde un professionista che ha attraversato stagioni diverse della vita pubblica cittadina, mantenendo sempre uno stretto legame con il territorio. Dalle responsabilità amministrative ai progetti urbanistici, fino all’impegno nel mondo associativo, il suo nome resta legato a una lunga storia di partecipazione alla vita della Città dei fiori.

Anche il sindaco Alessandro Mager e l’amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio, ricordando il contributo offerto da Formaggini alla città attraverso gli incarichi istituzionali e l’impegno sportivo.