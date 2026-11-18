Ad aver avuto bisogno delle cure mediche è stato un cittadino bengalese di circa 30 anni, a lungo incosciente lungo tutte le operazioni di soccorso

Sanremo. Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità bengalese, è stato travolto da uno scooter nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma a Sanremo, all’altezza della fontana dello Zampillo.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote – condotto da un italiano di circa 60 anni – procedeva con direzione da ponente verso levante quando ha centrato in pieno il trentenne. L’impatto è stato violento: il pedone è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri, perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale di Sanremo, impegnati nei rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità in un’ora di traffico sostenuto.