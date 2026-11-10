Sanremo, nuove pensiline e paline alle fermate dei bus: pronto il piano di sostituzione

Sanremo. Tutte le pensiline e le paline che indicano le fermate degli autobus saranno sostituite con nuove strutture dotate di illuminazione e display led. È quanto prevede il piano di riqualificazione dell’arredo urbano messo a punto dal comune di Sanremo, che ha coordinato un accordo tra Riviera Trasporti e la società Ops Group.

Le nuove installazioni avranno forme e colori studiati per inserirsi armonicamente nel contesto cittadino e riporteranno il logo del comune e il nome della fermata. L’amministrazione si è inoltre riservata la possibilità di individuare ulteriori punti di salita e discesa del trasporto pubblico locale nei quali collocare pensiline attualmente assenti, migliorando così il servizio per gli utenti.

L’intervento sarà realizzato senza alcun costo per le casse comunali. L’ente potrà inoltre utilizzare i display per trasmettere fino a 800 messaggi al giorno di carattere istituzionale. Un sistema che consentirà anche di diffondere comunicazioni di protezione civile e aggiornamenti in tempo reale in caso di allerte meteo. La manutenzione degli impianti sarà garantita dalla società, senza oneri per l’amministrazione.

«Il miglioramento qualitativo del decoro urbano è sempre stato uno degli obiettivi di quest’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Alessandro Mager – La sostituzione delle vetuste pensiline con strutture nuove ed eleganti rientra in questo piano di riqualificazione dell’arredo urbano, per una città sempre più accogliente e funzionale per residenti e turisti».

«Il progetto si inserisce in una programmazione che contribuisce sia ad un miglioramento estetico sia ad un servizio di informazione ai cittadini tramite i display led – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – L’inserimento di nuove pensiline, nelle fermate che ne sono sprovviste, contribuirà inoltre a fornire un servizio di protezione dalle intemperie a tutti gli utenti. Per questo saranno individuate quelle zone, attualmente prive di strutture, dove si registra un maggior afflusso di persone, residenti e turisti, che aspettano i mezzi pubblici».

Il progetto si accompagna ad altri interventi sulle strade cittadine. A breve partirà la rimozione dei cavi della filovia, non più utilizzati dagli autobus, ancora presenti nell’area circostante piazza Colombo.