Sanremo. Nuovo vertice questa mattina a Palazzo Bellevue per fare il punto sulle criticità ambientali dei rii cittadini e programmare gli interventi in vista della prossima stagione balneare. All’incontro, promosso dal sindaco Alessandro Mager, hanno partecipato i vertici di Rivieracqua e della Capitaneria di Porto, insieme all’assessore all’Ambiente Ester Moscato, alla dirigente dell’Ufficio Ambiente Linda Peruggi e ai tecnici comunali.

La riunione fa seguito a quella svoltasi a fine estate, quando erano state analizzate le problematiche emerse durante la stagione balneare e concordata l’attivazione di un protocollo pilota tra Comune, Rivieracqua e le altre istituzioni competenti.

L’obiettivo è avviare un’attività di monitoraggio mirata su alcuni rii del territorio, attraverso verifiche approfondite per individuare l’eventuale presenza di allacci abusivi e risalire alla provenienza degli scarichi. Le analisi consentiranno inoltre di accertare eventuali responsabilità in materia di inquinamento e individuare le azioni necessarie per risolvere le criticità.

Al centro dell’incontro odierno proprio la definizione del protocollo operativo, che sarà sottoscritto a breve e permetterà di dare concretamente il via alle attività di controllo e monitoraggio, propedeutiche agli interventi di risanamento.

Il piano di azione per la qualità ambientale in vista dell’estate comprenderà anche una serie di opere strategiche sulla rete fognaria cittadina. Tra queste figura il revamping della stazione S5 di Pian di Nave, con la riqualificazione meccanica della principale stazione di sollevamento della città.

Prevista inoltre la sostituzione delle tubazioni fognarie nel tratto compreso tra via Gavagnin, via Salvo D’Acquisto e via Morgana, oltre al relining della condotta che interessa la zona di via Trento e Trieste.