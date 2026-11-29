L’ex numero 10 della Juventus nella città dei fiori per partecipare a un torneo di golf, ha assistito alla partita tra Sanremese e Lascaris

Sanremo. Un ospite d’eccezione questo pomeriggio allo stadio Comunale di Sanremo, dove l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha incontrato Michel Platini, leggenda del calcio mondiale e indimenticabile numero 10 della Juventus, con cui ha conquistato tre Palloni d’Oro consecutivi, due scudetti e una Coppa dei Campioni.

Campione d’Europa con la nazionale francese nel 1984 ed ex presidente della Uefa, «Le Roi» si trova da alcuni giorni nella città dei fiori per partecipare a un torneo di golf e ha accolto l’invito del presidente della società biancazzurra Christian Karembeu ad assistere alla sfida di campionato tra Sanremese e Lascaris.

In occasione dell’incontro, Lombardi ha donato a Platini una spilla con lo stemma di Regione Liguria, in ricordo del suo soggiorno.