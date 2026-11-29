politica e calcio|
Sanremo, Michel Platini allo stadio Comunale: l’incontro con l’assessore regionale Luca Lombardi
L’ex numero 10 della Juventus nella città dei fiori per partecipare a un torneo di golf, ha assistito alla partita tra Sanremese e Lascaris
Sanremo. Un ospite d’eccezione questo pomeriggio allo stadio Comunale di Sanremo, dove l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha incontrato Michel Platini, leggenda del calcio mondiale e indimenticabile numero 10 della Juventus, con cui ha conquistato tre Palloni d’Oro consecutivi, due scudetti e una Coppa dei Campioni.
Campione d’Europa con la nazionale francese nel 1984 ed ex presidente della Uefa, «Le Roi» si trova da alcuni giorni nella città dei fiori per partecipare a un torneo di golf e ha accolto l’invito del presidente della società biancazzurra Christian Karembeu ad assistere alla sfida di campionato tra Sanremese e Lascaris.
In occasione dell’incontro, Lombardi ha donato a Platini una spilla con lo stemma di Regione Liguria, in ricordo del suo soggiorno.
«È stato un vero piacere incontrare Michel Platini, un campione straordinario che con il suo talento e la sua classe ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio, facendo sognare intere generazioni di tifosi. Un ringraziamento al presidente Christian Karembeu per aver regalato agli appassionati di calcio questa occasione speciale. La presenza di personalità di caratura internazionale come Platini conferma il fascino e la capacità attrattiva di Sanremo, una destinazione conosciuta in tutto il mondo che, anche attraverso lo sport, sa offrire occasioni di incontro», dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.