Sanremo. Palazzo Bellevue torna a mettere sul mercato uno dei propri immobili. Il Comune ha avviato l’asta pubblica per la vendita di un alloggio di circa 93 metri quadrati in via Visitazione 8, al quarto piano, fissando una base di 200 mila euro e accettando esclusivamente offerte al rialzo.

Il via libera è arrivato con la determinazione dirigenziale numero 5845 del 17 novembre, firmata dalla dirigente del settore Sviluppo economico, Ambientale e Floricoltura Linda Peruggi. L’immobile è da tempo libero e inutilizzato proprio perché, si legge nell’atto, necessita di «ingenti interventi di ristrutturazione e sistemazione». Le offerte dovranno arrivare al protocollo del Comune entro le 12 del 17 dicembre. Le buste verranno aperte la mattina successiva, alle 9, a Palazzo Bellevue. Sarà dichiarato aggiudicatario chi avrà presentato il prezzo più alto rispetto ai 200 mila euro della base d’asta. La vendita potrà essere conclusa anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al valore fissato dal Comune.

Per partecipare sarà però necessario vedere preventivamente l’immobile. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere richiesto agli uffici comunali entro le 12 del 9 dicembre. È prevista inoltre una cauzione provvisoria pari al 10% della base d’asta, quindi 20 mila euro, che per l’aggiudicatario sarà trasformata in acconto sul prezzo e caparra confirmatoria. L’appartamento si trova al quarto piano e la planimetria catastale mostra un’abitazione articolata attorno a corridoio, cucina, bagno e diversi vani, con affacci sia verso via Visitazione sia sulla corte interna.

C’è anche un particolare da tenere in considerazione per chi fosse interessato all’acquisto. Il fabbricato è dotato di ascensore, ma l’utilizzo non è automaticamente compreso nell’acquisto: il futuro proprietario potrà aderire al servizio con un accordo separato con il condominio. Il Comune quantifica, soltanto a titolo informativo, in circa 10 mila euro il costo dell’adesione.

La storia recente dell’immobile è legata anche alla complessa operazione di rafforzamento patrimoniale di Amaie Energia e Servizi. Una perizia comunale dell’8 giugno 2023 aveva valutato l’appartamento 215 mila euro. Nello stesso anno il consiglio comunale aveva poi deciso di inserirlo tra gli immobili destinati a essere conferiti ad Amaie Energia nell’ambito dell’aumento di capitale, attribuendogli un valore di 200 mila euro. La scelta era stata resa pubblica già nell’estate 2023, quando il Comune aveva individuato una serie di beni per un valore complessivo di circa sei milioni di euro da utilizzare per ricapitalizzare la partecipata. Tra questi compariva espressamente anche l’alloggio di via Visitazione. L’operazione, però, ha successivamente cambiato forma.