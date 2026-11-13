Sanremo Marathon, raggiunta quota duemila iscritti a tre settimane dal via

Sanremo. Quando mancano ancora più di tre settimane al via, la “Sanremo Marathon” ha già ricevuto duemila iscrizioni alle gare in programma domenica 6 dicembre 2026. Confermata la formula delle varie distanze: domenica si correranno la maratona, mezza maratona e 10 Km; il sabato riflettori sull’Ospedaletti Run con la 5 Km e la family run di 2,5 Km.

La manifestazione, anche quest’anno, ha avuto una promozione sia Italia sia all’estero (nella foto lo stand allestito a Nizza). Nel 2025 al via erano presenti atleti di 45 diverse nazionalità. Le gare vedranno sempre protagonista la suggestiva pista ciclabile del ponente ligure, con qualche novità rispetto ai percorsi delle passate edizioni.

Confermato il campo di atletica di Pian di Poma come sede di partenza e arrivo. I podisti della maratona, subito dopo l’ingresso nella pista ciclabile, si dirigeranno verso levante attraversando Sanremo e Arma di Taggia, poi transiteranno lungo il nuovo ponte alla foce del torrente Argentina, oltrepasseranno Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e raggiungeranno il confine con San Lorenzo al Mare dove sarà posto il giro di boa. Una delle principali novità riguarda proprio il transito all’andata nei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano, che avverrà sul lungomare a ridosso delle spiagge, permettendo ai partecipanti di godere di quel bellissimo angolo di costa ligure. Il rientro verso ponente li porterà fino ad Ospedaletti, percorrendo tutto il suo litorale lungo la pista ciclopedonale, per poi tornare a Sanremo fino al traguardo nel campo di atletica.

Percorso simile per la mezza maratona, che vedrà però il primo giro di boa all’altezza dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Per quel che riguarda la 10 Km, i partecipanti arriveranno all’ex stazione di Sanremo, per poi tornare a ponente fino a Ospedaletti per l’ultima inversione che li riporterà al campo di atletica.

Il lungomare di Ospedaletti e la sua pista ciclabile saranno invece i protagonisti, nella giornata del sabato, della gara di 5 Km e della family run di 2,5 Km.